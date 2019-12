Audra, kurios vėjų greitis siekė 200 km per val., trečiadienį nusiaubė atokius kaimus ir turistų mėgstamas vietoves vidurio Filipinuose.

Penktadienį pareigūnai, gavę informacijos iš smarkiai nuo taifūno nukentėjusių vietovių, kur buvo dingęs interneto ir mobilusis ryšys, patvirtino, kad stichija pareikalavo 28 gyvybių.

Išvakarėse buvo skelbiama apie 16 aukų.

„Esama tikimybės, kad aukų skaičius dar augs. Viliamės, kad to nebus“, – naujienų agentūrai AFP sakė nacionalinės nelaimių valdymo agentūros atstovas Markas Timbalas.

Pasak jo, mažiausiai 12 žmonių laikomi dingusiais.

Tarp aukų yra keli vienos šeimos nariai, kurie nuskendo, elektros darbo metu nutrenktas policininkas ir vyras, ant kurio užvirto palmė.

Filipinai yra daugiausia katalikiška valstybė, ir „Phanfone“ sujaukė Kalėdų planus šimtams tūkstančių gyventojų.

Dėl taifūno savo namus pakrantėje ir žemumose turėjo palikti dešimtys tūkstančių gyventojų, kurie buvo priversti Kalėdas švęsti evakuacijos centruose.

Kiti filipiniečiai negalėjo nuvykti pas savo artimuosius, nes buvo atšaukti lėktuvų ir keltų reisai.

Audra taip pat smogė Borakajaus salai, garsėjančiai savo balto smėlio paplūdimiais ir kasmet sulaukiančiai daugiau kaip milijono turistų.

Saloje per audrą buvo išvartyta palmių, be to, išdužo kai kurių poilsiaviečių langai. Trečiadienį ir ketvirtadienį iš salos ir į ją neplaukiojo keltai.

Vis dėlto aukų Borakajuje pavyko išvengti, o žala buvo mažesnė nei kituose pakrantės miestuose vidurio Filipinuose.

Filipinai yra pirmas didesnis sausumos plotas Ramiojo vandenyno taifūnų kelyje. Šalyje per metus būna vidutiniškai po 20 audrų ir taifūnų, per kuriuos žūsta šimtai žmonių ir dėl kurių kai kurie regionai neišbrenda iš skurdo.

„Phanfone“ slinko panašiu keliu kaip ir supertaifūnas „Haiyan“ 2013-aisiais, kuris yra daugiausiai aukų pareikalavusi audra per šalies istoriją. Tuokart žuvo ar dingo daugiau kaip 7,3 tūkst. žmonių.

Penktadienį audra slenka Vietnamo link, bet prognozuojama, kad sausumą pasiekti ji turėtų smarkiai nusilpusi.