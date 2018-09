„Mangkhut“ svarbiame žemės ūkio regione šalies šiaurėje savaitgalį užtvindė pasėlius ir griovė namus. Nuo to laiko žuvusiųjų skaičius didėjo daugiausia dėl lavonų, randamų didžiulėje žemės nuošliaužoje kalnakasių mieste Itogone, kur, kaip manoma, po purvu yra palaidota dar dešimtys žmonių. „Pagal sąrašą, kurį mačiau, (Itogone) 59 žmonės vis dar yra dingę, – naujienų agentūrai AFP sakė civilinės gynybos vadovas Ricardo Jaladas (Rikardas Chaladas). – Jei pridėtumėt jau išvežtus (lavonus), įmanoma, kad aukų skaičius viršys 100.“ „Mangkhut“, kuris buvo galingiausias šiemet smogęs taifūnas, taip pat talžė Honkongą ir pareikalavo keturių gyvybių Kinijos pietinėje Guangdongo provincijoje. Gelbėtojai Itogone trečiadienį tęsė savo niūrų darbą, kastuvais ir plikomis rankomis kasdami purvą, užliejusį smulkiųjų kalnakasių būstus. Šiame rajone dėl katastrofos buvo perspėjama dar iki „Mangkhut“, nes prieš tai beveik mėnesį rajoną merkė nuolatinės musoninės liūtys. Daugiausiai aukų Filipinuose pareikalavusi audra yra „supertaifūnas“ „Haiyan“, per kurį 2013 metų lapkritį centrinėje šalies dalyje žuvo ar dingo daugiau kaip 7 350 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.