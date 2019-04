Požeminiai smūgiai buvo juntami šalies sostinėje Maniloje – čia ir buvo ir užfiksuotas siūbuojantis dangoraižis, pro kurio kraštus liejasi vanduo iš baseino.

Vaizdo įrašas sukėlė audringas reakcijas internete, vienas skaitytojas pakomentavo: „Košmariškas vaizdas, persekios ne vieną dieną.“

Kitas rašo: „Džiaugiuosi, kad tuo metu neplaukiojau tame baseine.“

6,1 stiprumo žemės drebėjimas užfiksuotas Bodegos mieste, esančiame Luzono saloje, už apytikriai 60 km į šiaurės vakarus nuo Manilos.

Ši stichinė nelaimė sutrikdė oro, geležinkelio ir kelių transportą, apgadino pastatus ir infrastruktūrą.

Užfiksuoti bent 52 pakartotiniai požeminiai smūgiai.



















Supurtė naujas žemės drebėjimas

Naujas stiprus 6,4 balo žemės drebėjimas antradienį smogė pietų Filipinams, pranešė JAV geologai.

Šis požeminis smūgis įvyko kitą dieną po šalies šiaurinę dalį supurčiusių požeminių smūgių, nusinešusių žmonių gyvybių.

JAV Geologijos tarnyba (USGS) nurodė, kad naujo drebėjimo epicentras buvo netoli Tutubigano, esančio už šimtų kilometrų į pietus nuo vakarykščio smūgio, įvykusio netoli Manilos, židinio.

USGS pirminiai duomenys rodė, kad smūgio stiprumas buvo 6,6 balo, bet vėliau šis vertinimas buvo patikslintas.

Filipinuose gelbėtojai antradienį tebesistengia pasiekti dešimtis žmonių, kaip manoma, įstrigusių viename pastate netoli Manilos, sugriuvusiame per ankstesnę dieną įvykusį stiprų žemės drebėjimą.

Tuo metu bendras žinomų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11.

6,3 balo žemės drebėjimas, kurio epicentras, kaip nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS), buvo į šiaurės vakarus nuo Manilos, smarkiai apgadino vieną oro uostą, o išsigandę žmonės išbėgo iš siūbuojančių aukštų pastatų.

Daugiausiai žalos padaryta Pampangos provincijoje, kur užregistruota dauguma žmonių žūties atvejų, nurodė pareigūnai. Dar dešimtys žmonių buvo sužeisti krintančių nuolaužų, taip pat sostinėje Maniloje.

Aukų ir nukentėjusiųjų skaičius dar gali išaugti, gelbėtojų brigadoms tikrinant regiono atokias gyvenvietes, likusias be elektros ir ryšio per vieną smarkiausių požeminių smūgių pastaraisiais metais.

Po pirminio smūgio buvo užfiksuota per 400 pakartotinių; kai kurių stiprumas siekė 3,4 balo, nurodė Filipinų seismologai.

Porako mieste dešimtys gelbėtojų, pasitelkdami kranus ir pneumatinius kūjus, ardo sugriuvusį betoninį keturių aukštų turgaus pastatą, kuriame galėjo būti iki 30 žmonių.

„Jie [gelbėtojai] tebegirdi mažiausiai vieną žmogų, kuris tebėra gyvas, – žurnalistams sakė Pampangos gubernatorė Lilia Pineda. – Šis žmogus yra palaidotas po betono blokais.“

Drebėjimas taip pat apgadino kelias šimtmečių senumo bažnyčias. Pastarosiomis dienomis jos buvo gausiai lankomos, katalikiškuose Filipinuose švenčiant Velykas.

„Smarkus siūbavimas“

Kunigas Rolandas Moraleja, dirbantis Porake, sakė kad per drebėjimą sugriuvo XVIII amžiuje pastatytas Šv. Kotrynos Aleksandrietės bažnyčios varpinės bokštas.

„Tai buvo vienintelė išlikusi senosios bažnyčios dalis, – dvasininkas sakė naujienų agentūrai AFP. – Dabar jos istorinė vertė yra prarasta, bet tikimis, kad ji bus vėl atstatyta.“

Pirmadienio pavakare prasidėjus žemės drebėjimui aukštuminiai pastatai smarkiai siūbavo. Kai kur sienose atsirado didelių įtrūkimų.

Tūkstančiai keleivių įstrigo tarnyboms uždarius Clarko (Klarko) oro uostą, įsikūrusį buvusioje JAV karinėje bazėje, už kelių valandų kelio į šiaurę nuo sostinės.

Antradienį oro uostas tebebuvo uždarytas, pareigūnams vertinant terminalo pastatui padarytą didelę žalą ir sutrūkinėjusio oro dispečerių bokšto būklę.

JUST IN: Clark International Airport in the #Philippines closed for 24 hours after 6.1-magnitude #earthquake that hit Zambales in Philippines. pic.twitter.com/NcyYPpqMJK — OMNI FLYERS (@omni_flyers) April 22, 2019



Drebėjimo epicentras buvo prie Kastiljechaso miestelio, maždaug už 100 km į šiaurės vakarus nuo Manilos, nurodė vietos geologai.

Kovinių metų instruktorė Dani Justo pasakojo AFP, kad prasidėjus drebėjimui povo savo namuose Manilos pietiniame rajone.

„Ant mūsų virvės kabėję drabužiai smarkiai siūbavo. Mano šicu [veislės šuo] parkrito ir prisiplojo prie žemės“, – pridūrė ji.

Filipinai priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedui“, pasižyminčiam dideliu seisminiu ir vulkaniniu aktyvumu.