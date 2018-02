Tuo tarpu tūkstančiai gyventojų slūgstant potvyniams grįžo į namus. Audra „Sanba“ antradienį talžė pagrindinę pietinę Mindanao salą, kur sukėlė žemės nuošliaužų ir staigių potvynių. Čia žuvo aštuoni žmonės, pranešė regiono civilinės gynybos biuras, kuris anksčiau buvo pranešęs apie keturis žuvusius žmones. „Dauguma potvynių nuslūgo, visi keliai dabar išvažiuojami, bet yra dar du per potvynius dingę žmonės“, – naujienų agentūrai AFP telefonu iš Butuano miesto sakė civilinės gynybos pareigūnas Markas Yapas. Centrinėje Leitės saloje žuvo kūdikis, kurio namus užpylė griūtis, pranešė regiono civilinės gynybos biuras. Dėl audros „Sanba“ turėjo evakuotis daugiau kaip 21 tūkst. žmonių, daugiausia – rytinėje Mindanao pakrantėje, paskelbė civilinės gynybos Manilos biuras. Tačiau M. Yapas sakė, kad daugelis gyventojų jau grįžo namo. Trečiadienį po pietų „Sanba“ siautė vakarinėje Palavano saloje. Tačiau kirtusi Sulu jūrą ji susilpnėjo ir dabar jos gūsių greitis yra 60 km per val., nurodė valstybinė meteorologijos agentūra. Per metus Filipinus užklumpa vidutiniškai po 20 audrų ar taifūnų. „Sanba“ yra jau antra didelė audra šiais metais ir pirmoji, pareikalavusi žmonių aukų. Pernai gruodį atogrąžų audra „Tembin“ Mindanao regione pareikalavo 240 gyvybių. Daugiausiai aukų per atitinkamų duomenų kaupimo istoriją yra pareikalavęs „supertaifūnas“ „Haiyan“, 2013 metų lapkritį. Tuomet centrinėje Filipinų dalyje žuvo arba dingo daugiau kaip 7 350 žmonių.

