Pietinio Rondos miesto meras Mariano Blanco tapo naujausiu filipiniečių pareigūnu, pastaraisiais mėnesiais netekusiu savo gyvybės dėl galimų sąsajų su neteisėta prekyba narkotikais. Filipinuose klesti žiauri, dažnai – kruvina politinė kultūra, tačiau stebėtojai reiškia susirūpinimą, kad R. Duterte kova su narkotikais gali skatinti žudikus veikti. 59 metų M. Blanco savo biure po vidurnakčio nušovė nežinomas asmuo, pranešė vietos policijos viršininkas. „Liudininkai pasakojo, kad iš balto furgono išlipo keturi ginkluoti asmenys ir įėjo į savivaldybę. Meras ten buvo, nes jis miegojo savo kabinete“, – naujienų agentūrai AFP sakė vyresnysis inspektorius Jayras Palconas. Kol kas neaišku, kodėl M. Blanco nutarė likti savo kabinete nakvoti. Meras buvo pripažintas mirusiu ligoninėje. Jo nužudymo motyvas tiriamas. J. Palcono teigimu, Rondos meras buvo vadinamajame „narkotikų sąraše“, į kurį įtraukti su narkotikais susiję pareigūnai. M. Blanco buvo nužudytas praėjus beveik metams po to, kai Nacionalinė policijos komisija atėmė iš jo vietos policijos kontrolę už galimą „įsipainiojimą į neteisėtą prekybos narkotikais veiklą“, paskelbė Filipinų kovos su narkotikais agentūra. Liepą šalį sukrėtė kito miesto mero nužudymas. Tąkart į pietus nuo Manilos esančio Tanavano merą Antonio Halili per vėliavos pakėlimo ceremoniją prie rotušės nušovė snaiperis. Nuo gegužės Filipinuose jau buvo nušauti mažiausiai šeši merai ir vicemerai. M. Blanco sūnėną Jonah Johną Ungabą vasarį po teismo taip pat nušovė nežinomi užpuolikai, informavo policija. Šie nužudymai įvykdyti pareigūnams vykdant kruviną R. Duterte kovos su narkotikais politiką. Pasak filipiniečių policijos, nuo 2016 metų vidurio, kai į valdžią atėjo R. Duterte, buvo nužudyti 4 410 įtariamų prekeivių arba narkotikus vartojančių asmenų. Tuo tarpu teisių gynėjai tvirtina, kad tikrasis prezidento kovos su narkotikais aukų skaičius yra triskart didesnis, o žmonės esą žudomi nė neturint įrodymų, kad jie susiję su narkotikais.

