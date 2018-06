Kariuomenė nurodė pradėjusi pirmadienį įvykusio incidento tyrimą. Nelaimė įvyko praėjus nedaug laiko po vyriausybės sprendimo vėl įšaldyti nestabilias taikos derybas, turinčias užbaigti vieną ilgiausiai Azijoje besitęsiančių sukilimų.

„Tai nutiko tankių džiunglių teritorijoje, kur iš pozicijų blogai matėsi“, – naujienų agentūrai AFP sakė kariuomenės padalinio, įsitraukusio į pusvalandį trukusį susišaudymą, atstovas kapitonas Francis Agno.

„Po šio įvykio kariai išsiaiškino, kad jie susirėmė su policija. Dabar vykdomas nuodugnus tyrimas, turintis nušviesti šį incidentą“, – nurodė F. Agno. Jis pridūrė, kad tyrimas vykdomas kartu su policija.

Policija nurodė, kad teisėsaugos pareigūnai patruliavo toje pačioje teritorijoje netoli Santa Ritos miesto, maždaug už 550 km į pietryčius nuo Manilos.

Kaip pranešama, per susirėmimą žuvo šeši policininkai ir dar devyni buvo sužeisti. Kariuomenės pranešimų apie žuvusius arba nukentėjusius karius nebuvo.

Susirėmimas įvyko neturtingoje rytinėje Samaro saloje – vienoje iš paskutinių teritorijų, kur tebevyksta 49 metus besitęsiantis konfliktas su Naujosios liaudies armijos partizanais, vyriausybės duomenimis, nusinešęs apie 30 tūkst. žmonių gyvybių.

Pastaruosius 30 metų taikos derybos būdavo atnaujinamos ir vėl nutrūkdavo. Prezidento Rodrigo Duterte administracija nutarė trims mėnesiams pavėlinti tolesnį derybų ratą, planuotą surengti birželį.

Pirmadienio incidentas buvo ne pirmasis saviškių ugnies dalyvaujant Filipinų saugumo pajėgoms atvejis.

Praeitais metais per du karinių oro pajėgų antskrydžius per klaidą žuvo mažiausiai 12 karių. Nelaimė įvyko per karinę operaciją, siekiant susigrąžinti pietinį Maravio miestą, užimtą džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS) palaikančių kovotojų.