R. Duterte yra pažadėjęs suteikti malonę pareigūnams, dalyvaujantiems jo kruvinoje kampanijoje, bet net ir jis atsisakė teisinti Kiano delos Santoso nužudymą 2017 metais viename Manilos skersgatvyje, kuris padėjo išprovokuoti retus protestus prieš minimą kampaniją. Pasak policijos, šis 17-metis buvo narkotikų kurjeris ir priešindamasis areštui šaudė į pareigūnus. Tačiau saugumo kamerų nufilmuota medžiaga parodė, jog du policininkai tempė neginkluotą paauglį, kuris po kelių akimirkų buvo nušautas. Liudininkai paliudijo, kad paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis paauglys gulėjo ant žemės, dengė galvą rankomis ir maldavo: „Pone, prašom to nedaryti“. K. Delos Santoso šeima sausakimšoje teismo salėje Manilos šiaurėje apsipylė ašaromis, kai pareigūnai buvo nuteisti už žmogžudystę ir gavo „nuolatinio įkalinimo“ bausmes, kurios reiškia mažiausiai 20 metų už grotų. Susiję straipsniai: Kinijos prezidentas atvyko į Filipinus stiprinti ryšių Pence'as: Pietų Kinijos jūra nepriklauso kuriai nors vienai šaliai „Aš labai džiaugiuosi, nes tai įrodo, kad mano sūnus buvo nekaltas ir niekada nebuvo susijęs su narkotikais“, – žurnalistams sakė K. delos Santoso motina Lorenza. Karo su narkotikais kritikai gyrė nuosprendį kaip teisingumo ir atskaitomybės pavyzdį – retą dalyką nuo 2016 metų, kai R. Duterte šalyje pradėjo kampaniją prieš narkotikus. Policija skelbia, kad nuo kampanijos pradžios nukovė beveik 5 tūkst. įtariamų narkomanų ir prekiautojų narkotikais, kurie priešinosi areštui. Tačiau teisių gynimo grupės sako, kad tikrasis aukų skaičius yra bent trigubai didesnis ir kad kampanija galbūt prilygsta nusikaltimams žmoniškumui.

