R. Duterte įžeidimą sviedė atsakydamas į nuolatinę Jungtinių Valstijų kritiką dėl tarptautinės bendrijos smerkiamo jo karo su narkotikais. Tačiau R. Duterte sakė, kad Filipinų santykiai su Amerika valdant prezidentui Donaldui Trumpui – jo „geram draugui, kalbančiam jo kalba“ – pagerėjo. „Derėtų taip pat šiuo metu pasakyti p. Obamai, kad dabar esat civilis, ir aš atsiprašau už tuos ištartus žodžius“, – sekmadienį kalbėdamas filipiniečiams Izraelyje sakė R. Duterte. Prezidentas keturių dienų vizito į Izraelį atskrido sekmadienį, Filipinams ieškant naujų karinės technikos šaltinių ir siekiant užtikrinti apsaugą užsienyje dirbantiems savo piliečiams. „Jei tavo širdis atlaidi, tu atleidi. Aš jums atleidau, visai kaip savo merginoms, kai dar buvau viengungis... Joms taip pat atleidau“, – toje pačioje kalboje sakė R. Duterte. 2016 metų viduryje išrinktas R. Duterte greit pagarsėjo vulgariomis kalbomis apie savo kritikus, kurias jo padėjėjai stengdavosi nubraukti ar pateisinti ir paaiškinti. „Kekšių sūnumis“ R. Duterte taip pat yra pavadinęs popiežių Pranciškų ir tuometinį JAV ambasadorių Maniloje. Jis taip pat yra pažėręs keiksmų Jungtinėms Tautoms, o per vieną kalbą Filipinuose parodė vidurinį pirštą Europos Parlamentui. Filipinų lyderis dažnai koneveikia tuos, kas kritikuoja jo kampaniją prieš narkotikus, per kurią, pasak policijos, buvo nukauta 4 410 įtariamų platintojų ir vartotojų. Teisių gynimo grupės sako, kad tikrasis žuvusiųjų skaičius yra trigubai didesnis ir kad ši kampanija galbūt prilygsta nusikaltimams žmoniškumui. R. Duterte B. Obamą plūdo prieš vieną regiono viršūnių susitikimą Laose. Dėl to JAV atšaukė ten planuotą abiejų lyderių susitikimą. Vėliau B. Obama pavadino R. Duterte „spalvingu žmogumi“ ir paragino jį savo kampaniją prieš narkotikus vykdyti „teisingai“. Naujos kritikos R. Duterte sulaukė prieš išvykdamas į Izraelį, kai didelį išžaginimų skaičių jo gimtajame Davao mieste paaiškino dideliu ten gyvenančių gražių moterų skaičiumi. „Jie sako, kad Davao yra daug išžaginimo atvejų, – ketvirtadienį sakydamas kalbą pareiškė R. Duterte. – Kol bus daug gražių moterų, bus ir daug išžaginimo atvejų.“ R. Duterte nuo savo prezidentinės kampanijos laikų kelis kartus viešumoje juokavo apie išžaginimus. Naujausią jo komentarą pasmerkė moterų teisių gynėjai. „Grožis nesukelia žaginimo, žagintojai sukelia“, – sakė Filipinų parlamentarė, prezidento kritikė Risa Hontiveros.

