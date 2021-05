Filipinų ministras necenzūrine leksika paragino Kiniją pasitraukti iš ginčijamų vandenų

„Kinija, mano drauge, kaip čia mandagiau pasakius? Leiskite pagalvoti... Mh... GET THE FUCK OUT “, – tviteryje parašė Filipinų užsienio reikalų sekretorius Teodoro Locsinas, pavartodamas necenzūrinę anglišką frazę, kurios sušvelnintas apytikris vertimas – „nešdinkitės velniop“.

Pastarasis Manilos ir Pekino ginčas dėl išteklių turtingų vandenų įsiplieskė kovą, kai šimtai kinų laivų buvo pastebėti Filipinų išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Kinija reiškia pretenzijas į beveik visą išteklių turtingą Pietų Kinijos jūrą. Pekinui ignoruojant Filipinų raginimus atitraukti laivus, Manila suintensyvino karinių jūrų pajėgų patruliavimą tame rajone.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7