Atogrąžų audra „Tembin“ penktadienį smogė Mindanao, antrajai pagal dydį Filipinų salai. Joje kilo žaibiškų potvynių ir nuslinko purvo nuošliaužų, visiškai nušlavusių vieną atokų kaimą. Kasmet Filipinus talžo apie 20 smarkių audrų, ir dauguma jų nusineša žmonių gyvybių. Tačiau 20 mln. gyventojų turinčioje saloje tokių ciklonų pasitaiko itin retai. Šeštadienį potvynio vanduo ėmė slūgti, pranešė pareigūnai. Pasak jų, per 12 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus. Policija pranešė, kad Dalamos kalnų gyvenvietėje netoli Tubodo miesto žuvo 19 žmonių, o smarkiausiai nuo audros nukentėjusios Šiaurės Lanao provincijos miestuose stichija pasiglemžė dar 26 gyvybes. „Upė pakilo ir daugelis namų buvo nunešti. Kaimo daugiau ten nebėra“, – naujienų agentūrai AFP telefonu sakė Tubodo policijos pareigūnas Gerry Parami (Džeris Paramis). Apie 2 tūkst. gyventojų turinčiame kaime policija, kariai ir savanoriai kastuvais rausė kalnus purvo ir nuolaužų, ieškodami žuvusiųjų kūnų, pridūrė jis. Piagapo mieste staigūs potvyniai užtvindė apie 40 namų ir pasiglemžė mažiausiai 10 gyvybių, pranešė Pietų Lanao provincijos civilinės gynybos pareigūnas Saripada Pacasumas (Saripada Pakasumas). „Išsiuntėme gelbėtojų, tačiau dėl akmenų jų pažanga nedidelė“, – sakė jis ir pridūrė, kad kitose Pietų Lanao vietose audra nusinešė dar aštuonias gyvybes. Dar 36 lavonai šeštadienį buvo ištraukti iš Salogo upės. Pareigūnai tebesiunčia duomenis apie tolesnes aukas neturtingame Zamboangos pusiasalyje. Daugybė gyventojų dėl audros liko be elektros ir ryšio. Ypač nerimaujama dėl Zamboangos pusiasalio, kur nuo potvynio nukentėjo mažiausiai trys miestai, pranešė Mindanao policija. Potvynio vandenims užliejus dalį Sibuko miesto, žuvo penki žmonės, dar 25 laikomi dingusiais, o gretimoje provincijoje po nuošliaužomis žuvo dar trys gyventojai. „Gali būti, kad jie nesilaikė vietos vyriausybės perspėjimo“ apie potvynio grėsmę, Manilos radijo stočiai DZMM sakė Sibuko meras Norbideiri Eddingas (Norbideiris Edingas). „Tikimės, kad jie dar gyvi“, sakė jis apie dingusiuosius. Kalnuotoje Bukidnono provincijoje po nuošliaužomis žuvo trys žmonės, pranešė policija. „Tembin“ Filipinams smogė praėjus mažiau nei savaitei po atogrąžų audros „Kai-Tak“. Centrinėse Filipinų salose siautusi audra nusinešė 54 gyvybes, o dar 24 žmonės dingo. Valstybinė meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad „Tembin“ šeštadienį vakare pasieks vakarinės Palavano salos kraštą. Galingiausias ir daugiausiai aukų Filipinuose pareikalavęs taifūnas buvo „Haiyan“, per kurį 2013 metų lapkritį centriniame šalies regione žuvo ar dingo 7 350 žmonių ir buvo sugriauti ištisi miesteliai.











37 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.