Stichija niokojo namus ir pasėlius, vertė medžius ir nutraukė elektros tiekimą bei sukėlė nemažus potvynius lygumose esančiose vietovėse. Oro bendrovėms atidėjus ar atšaukus lėktuvų skrydžius į Fidžį ir iš jo, salyne įstrigo tūkstančiai poilsiautojų.

Nacionalinės nelaimių valdymo tarnybos direktorė Vasiti Soko pranešė, kad jūroje prie Kadavu salos nuskendo 18 metų studentas.

„Manoma, jog vyrą nunešė srovės, kai jis maudėsi jūroje su savo draugais“, – pareiškė ji.

Be to, sekmadienį prie Viti Levu – pagrindinės salyno salos – pakrantės buvo rastas 40–50 metų vyro kūnas. Dieną anksčiau jis buvo nuneštas srovės, kai bandė persikelti per patvinusią upę.

Dar vienas žmogus, sužeistas nuvirtusio medžio, gydomas vietos ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.

Pasak V. Soko, per audros piką 70 evakuacijos centrų rado prieglobstį 2,538 tūkst. žmonių. Iki šeštadienio vakaro 500 iš jų buvo leista grįžti namo.

Tuo tarpu „Sarai“, kurio vėjo gūsių greitis tebesiekia iki 150 kilometrų per valandą, slenka į rytus ir Naujųjų metų išvakarėse turėtų praslinkti virš Tongos.