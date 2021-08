Prezidentas nutrauks planuotas atostogas ir sugrįš į Vašingtoną iš Kemp Deivido rezidencijos bei „pateiks komentarų dėl Afganistano“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Planuojama, kad J. Bideno kalba Baltųjų rūmų Rytiniame kambaryje prasidės 15 val. 45 min. vietos (22 val. 45 min. Lietuvos) laiku.



Lyderis demokratas, atėjęs į valdžią turėdamas daugiau politinės patirties negu bet kuris kitas naujas prezidentas per kelis pastaruosius dešimtmečius, visą praeitą savaitgalį paleido savo nuošalioje rezidencijoje.

Kai iš Kabulo buvo transliuojami sukrečiantys vaizdai, primenantys chaotišką JAV evakuaciją iš Saigono 1975 metais, baigiantis Vietnamo karui, J. Bidenas buvo beveik nematomas.

Kemp Deivide jis buvo nepasiekiamas žurnalistams. Jo vienintelis rašytinis pareiškimas buvo paskelbtas šeštadienį – jame sakoma, kad staigus JAV pajėgų išvedimas iš Afganistano, atvėręs talibams galimybę beveik netrikdomai susigrąžinti valdžią šalyje, buvo vienintelė įmanoma išeitis.

Sekmadienį, kai didėjo spaudimas J. Bidenui pademonstruoti, jog jis stovi prie šalies vairo, Baltieji rūmai paskelbė vienintelę nuotrauką. Joje prezidentas, vilkėjęs polo marškinėlius, matyti sėdintis vienas prie stalo ir per vaizdo konferenciją besiklausantis savo patarėjų, kurių atvaizdai matėsi dideliame ekrane.

J. Bidenas buvo išrinktas praeitais metais, žadėdamas grąžinti į Baltuosius rūmus patirtį ir atsakingą politiką po jo pirmtako Donaldo Trumpo audringų valdymo metų.

Dabar jam keliamų klausimų tonas aštrėja, ir J. Bideno atsakymai gali nulemti jo prezidentinę ateitį.

Kodėl Afganistano kariuomenė, suformuota, finansuota ir mokyta Jungtinių Valstijų pastaruosius 20 metų, skyrus tam daugiau kaip 80 mlrd. dolerių, galėjo taip staigiai sugniužti, neįstengusi tinkamai pasipriešinti menkai aprūpintoms Talibano pajėgoms?

Kodėl Jungtinės Valstijos, planavusios karių išvedimą ištisus mėnesius, galiausiai buvo priverstos stebėti masinės panikos ir sumaišties vaizdus Kabulo oro uoste, kur afganistaniečiai tiesiogine prasme laikėsi įsikibę JAV karinių lėktuvų, tikėdamiesi tokiu būdu ištrūkti iš šalies?

Kodėl J. Bidenas dar praeitą mėnesį tvirtino, kad tokios scenos, itin panašios į Saigono scenarijų, kai daugybė žmonių stengėsi prasibrauti į paskutinius išskrendančius amerikiečių sraigtasparnius, yra neįmanomos?“

„Jokiomis aplinkybėmis nepamatysite, kaip žmonės skraidinami nuo Jungtinių Valstijų ambasados stogo Afganistane. Tai visiškai nelygintina“, – tąsyk jis sakė Baltuosiuose rūmuose.

Kaip savo „Twitter“ žinutėje pažymėjo dienraščio „The New York Times“ skiltininkas vietnamietis Viet Thanh Nguyenas, „kadangi tiesiogine prasme buvau Saigone per Saigono žlugimą, man tai tikrai atrodo kaip Saigonas“.

Kam teks kaltė?

Iki praeitos savaitės J. Bideno kortos atrodė nepriekaištingos.

Nepaisydamas kalbų, kad dėl didelio politinio susiskaldymo Vašingtone tampa nebeįmanoma priimti abiejų pagrindinių partijų remiamų susitarimų, J. Bidenas džiaugėsi Senato sprendimu pritarti jo 1,2 trln. dolerių vertės infrastruktūros vystymo planui. Be to, Demokratų partija pradėjo rengti antrą, kur kas ambicingesnį 3,5 trln. dolerių vertės projektą.

Keliomis savaitėmis anksčiau J. Bidenas sveikino amerikiečius su sparčiu skiepijimo nuo COVID-19 tempu, teikusiu vilčių įveikti koronaviruso pandemiją, nors naujai atsiradęs užkrečiamesnis delta variantas kelia pavojų šiems užmojams.

Kaip ir pandemija, karas Afganistane buvo J. Bideno paveldėta problema.

JAV visuomenė jau seniai buvo praradusi susidomėjimą kautynėmis toje šalyje, o D. Trumpas naudojosi stipriomis izoliacionistinėmis nuotaikomis, ragindamas išvesti JAV iš „kvailų“ karų, kilusių po Rugsėjo 11-osios atakų.

Kitaip negu daugeliu kitų klausimų, šiuo atžvilgiu J. Bidenas sutiko su respublikonu.

Iš tiesų J. Bideno pasiūlytas amerikiečių kontingento išvedimo planas beveik visiškai pagrįstas paties D. Trumpo pradėtu vykdyti planu. Ankstesnis lyderis nurodė surengti derybas su Talibanu ir ragino pajėgas išvesti dar anksčiau šiais metais, tačiau nebuvo perrinktas ir negalėjo visiškai įgyvendinti šio plano.

Dabar, sulaukę kaltinimų kompetencijos stoka ir išdavyste, Baltieji rūmai keičia toną, teigdami, kad chaosas Kabule iš tiesų yra geriausias iš visų įmanomų blogų pasirinkimų, nes jis bent jau sustabdo karą, kurio neįmanoma laimėti.

„Prezidentas nebuvo pasiruošęs įžengti į trečią šio konflikto dešimtmetį, permesdamas ten dar tūkstančius karių – nes tai buvo vienintelis kitas pasirinkimas“, – teigė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas.

„Prezidentas turėjo priimti geriausią įmanomą pasirinkimą, ir jis laikosi šio sprendimo“, – pridūrė jis.