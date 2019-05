Apie tai, kas dėjosi prie įėjimo į festivalį „We Are FSTVL“, galima susidaryti įspūdį iš socialiniais tinklais išplatintų nuotraukų ir vaizdo įrašų.

Kai kurie bilietus įsigiję piliečiai nutarė išvykti namo, nes nematė jokių galimybių patekti į renginį. Taip jie sakė BBC radijo stoties programos „Newsbeat“ rengėjams.

Festivalio organizatoriai išplatino pareiškimą, kuriame atsiprašė dėl kilusių problemų.

Rytų Londone rengiamame dviejų dienų trukmės festivalyje šeštadienį turėjo koncertuoti grupė „Chase and Status“, reperis Bugzy Malone ir duetas „CamelPhat“.



Kilusios suirutės liudininkai pasakojo, kad, pristigus apyrankių, į Upminsterį suvažiavusiems žmonėms teko ilgiausiai stovėti karštyje. Galop jų kantrybė trūko – minia ėmė brautis pro apsaugos personalą, kad patektų į renginį.

„Prie įėjimo, pro kurį buvo suleidžiami žmonės, baigėsi apyrankės“, – radijo stočiai sakė nepanorusi prisistatyti 20-ies metų moteris.

„Vandens niekas nedalijo, todėl visi stovėjusieji eilėje ištisas tris valandas neturėjo galimybės atsigerti“, – tęsė ji.





Nuvertė užtvarus ir prasibrovė pro apsaugą

Moteris pasakojo mačiusi pykinimą patiriančių, vemiančių žmonių, kai, prieš kylant suirutei prie vartų, stovėjo aptvertoje teritorijoje. Ji taip pat paminėjo, kad netoliese buvę darbuotojai iš renginio organizatorių komandos nepasiūlė jokios pagalbos.

„Aptvaras nuskriejo į minią. Jis pataikė į šalimais buvusią moterį ir nemenkai sužalojo jai koją“, – pasakojo liudininkė.

„Kai ji susmuko ant žemės, pribėgo apsaugos darbuotojai, o žmonės tiesiog brovėsi pirmyn. Jie nuvertė užtvarus ir veržėsi pro apsaugą, griaudami viską, kas pasitaikė kelyje“, – pasakojo moteris.

Labai greitai ji nutarė vykti namo.

Festivalio darbuotojai palydėjo ją iki automobilių stovėjimo aikštelės.

Išeidama ji sakė mačiusi atvykstančius greitosios pagalbos automobilius ir policijos furgonus.

Reaguodama į programos „Newsbeat“ prašymą pakomentuoti situaciją, Londono policija atsakė: „Pareigūnai jau nuvykę į vietą. Jie dirba kartu su organizatoriais ir Londono greitosios pagalbos darbuotojais. Apie jokius rimtus sužalojimus kol kas nepranešta.“

21-ų metų vyras, vardu Renardo Henry, į festivalį atvyko iš Birmingamo. Jis sakė matęs, kaip greta stovėję žmonės alpo išsekinti karščio.

„Stovėjome eilėje ir per tą laiką susmuko net keturi žmonės. Kai kurie vėmė, šaukėsi medikų. Personalas nieko daugiau nedarė, tik mėtė į minią vandens buteliukus“, – pasakojo vyras.





Žmonės šliaužė žeme ir dejavo

R. Henry atsidūrė prie įėjimo susidariusioje spūstyje.

„Visi, kurie stovėjo už mūsų, ėmė stumtis pirmyn“, – sako jis.

„Atsigręžiau ir pamačiau, kaip žmonės spaudžia mano draugus. Iš ten ištrūkusieji šliaužė žeme ir dejavo, nes buvo tiesiog trypiami. Viskas atrodė absurdiška, o apsauginiai stūmė žmones atgal“, – pasakojo jis.

Visgi vyras patikino, kad kartu su dviem draugais sekmadienį žada vėl eiti į „We Are FSTVL“ ir pamėginti į jį patekti.

Festivalio organizatoriai išplatino pareiškimą, kuriame pareiškė nuoširdų atsiprašymą visiems, kuriems teko laukti.

Organizatoriai taip pat nurodė, kad sekmadienį ketina pagausinti personalo gretas ir imtis kitų priemonių, kad bilietus pavyktų patikrinti kuo greičiau.

Queued for 3 hours to still only be this far 🙃 #WEAREFSTVL pic.twitter.com/c492mFdGbE — aimz (@aaapuntonx) May 25, 2019