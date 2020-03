Feisbuke – dramatiškas pagalbos šauksmas iš Italijos: mus apleido

Teresa Franzese (47 m.) sirgo epilepsija, o jokiais kitais negalavimais nesiskundė. Praėjusią savaitę jai pasireiškė COVID-19 simptomai, o praėjusį šeštadienį ji mirė.

Kaip informuoja aljazeera.com, moters brolis Luca, aktorius, vaidinęs seriale „Gomorra“, praėjusį sekmadienį feisbuke publikavo vaizdo įrašą, kuriame prašė pagalbos. Fone matėsi lovoje gulinčios jo sesers kūnas.

„Mano sesuo mirė, ji lovoje. Nežinau, ką daryti“, – vaizdo įraše kalba Luca Franzese.

„Filmuoju šį reportažą Italijos, Neapolio labui. Vakar mirė mano sesuo, tikriausiai dėl viruso. Nuo vakar vakaro laukiu atsakymo“, – sakė jis.

Moteriai atliko tyrimą tik po mirties, brolio prašymu. Paaiškėjo, kad ji buvo užsikrėtusi virusu.

„Teko prašyti, kad jie ateitų atlikti tyrimo. Turėjau izoliuotis pats. Galbūt užsikrėčiau virusu. Siekdamas atgaivinti seserį, dariau jai dirbtinį kvėpavimą per burną, o niekam tai nerūpi, niekas man neskambina. Mes žlugę, Italija mus apleido. Tačiau privalome suteikti vienas kitam stiprybės“, – teigė vyras.

Šalia mirusios moters buvo senyvo amžiaus tėvai, vaikai ir giminaičių. Jiems atliktas tyrimas dėl viruso, šiuo metu laukiama rezultatų.

„Tai buvo pirmas atvejis Italijoje, kai virusu užsikrėtęs žmogus mirė namuose, tad kilo sutrikimas, – teigė kampanijos regiono sveikatos komisijos narys ir savivaldybės tarybos narys Francesco Emilio Borrelli. – Šeima demonstruoja altruizmą, jie kaip galėdami stengiasi apsaugoti savo bendruomenę, o bendruomenė juos palaiko – atneša maisto. Dabar didžiausia problema – kad jie užsidarę namuose keturias dienas, o niekas neišneša šiukšlių. Padėtis darosi nehigieniška, nežinome, ką daryti. Kažkas turi jiems padėti.“

Pranešama, kad Teresa – ketvirtas pietiniame Italijos regione Kampanijoje miręs žmogus. Regione užsikrėtę virusu 122 asmenys.

Dauguma ligos ir mirčių atvejų fiksuojama šalies šiaurinėje dalyje.



Kai L. Franzese vaizdo reportažas išplito internete, vietos laidojimo namai sutiko paimti Teresos kūną.

„Buvo siurrealistiška, – pasakojo „Aprea“ laidojimo namų darbuotojas Pasquale Pernice. – Buvome užsidėję kaukes, avėjome sterilius batus, vilkėjome apsauginius kostiumus ir mūvėjome pirštines. Luca ir dar vienas giminaitis buvo šalia [karsto], bet kiti šeimos nariai buvo kitoje patalpoje.“

Kūną išvežė į kapines ir palaidojo. Laidojimo metu nė vieno iš artimųjų nebuvo.

„Jei padėtis pablogės, ir turėsime vėl tai daryti [laidoti], darysime. Toks mūsų darbas“, – pabrėžė P. Pernice.

Praėjusį pirmadienį Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte paskelbė karantiną visoje Italijoje.

Italijoje mirčių nuo naujojo koronaviruso skaičius ketvirtadienį viršijo 1 000, rodo oficialūs duomenys.

Per pastarąją parą šalyje užfiksuoti 189 nauji mirties atvejai, ir dabar jų skaičius siekia 1 016. Daugiau gyvybių virusas yra pareikalavęs tik Kinijoje.

Be to, Italijoje užfiksuota 2 651 naujas užsikrėtimo koronavirusu atvejis, iš viso ten susirgo 15 113 žmonių.

Italijoje uždrausti visi socialiniai renginiai ir ceremonijos, taip pat ir laidotuvės.

G. Conte trečiadienį paskelbė, kad stabdant naujojo koronaviruso pandemiją visoje šalyje uždaromos visos parduotuvės, išskyrus maisto krautuves ir vaistines.

„Uždarome parduotuves, barus ir restoranus. Pristatymas į namus leidžiamas“, – per nacionalinę televiziją paskelbė G. Conte.

Apie naujausius suvaržymus premjeras paskelbė per dramatišką kreipimąsi į 60 mln. šalies gyventojų, Italijai kovojant su didžiausia per kelių kartų gyvenimą krize. „Ačiū visiems italams, kurie kažką aukoja. Mes įrodome, kad esame didi valstybė“, – per 9 min. geriausiu vakaro laiku trukusį kreipimąsi sakė G. Conte.