Tačiau didžiausias pasaulyje socialinis tinklas sulaukia vis daugiau kritikos už tai, kad nesugebėjo blokuoti šios teroro atakos vaizdų transliacijos realiuoju laiku.

Kai įtariamas šaulys Kraistčerčo „Masjid al Noor“ („Šviesos mečetėje“) šaltakraujiškai šaudė į savo aukas, šias žudynes jis tiesiogiai transliavo per „Facebook Live“. Manoma, kad jis tai darė pasitelkęs prie kūno pritvirtintą kamerą. Kiek anksčiau įtariamas žudikas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė rasistinį „manifestą“.

„Facebook“ pranešė „greitai“ pašalinęs vaizdo įrašą, taip pat žudiko feisbuko ir „Instagram“ paskyras. Be to, socialinis tinklas per pirmąsias 24 valandas visame pasaulyje ištrynęs 1,5 mln. vaizdo įrašų, „iš kurių 1,2 mln. buvo blokuoti įkėlimo metu“.

Feisbuko atstovė Naujojoje Zelandijoje Mia Garlick sakė, kad socialinį tinklą valdanti bendrovė „dirba be poilsio valandų ir pasitelkusi technologijas bei žmones šalina pažeidimu laikytiną turinį“.

Tačiau nepaisant raginimų ir oficialių nurodymų iš pareigūnų neplatinti tokio turinio, su žudynėmis susijusi vaizdo medžiaga pasklido internete, o ekspertai nurodė, kad praėjus keloms valandoms po 50 gyvybių nusinešusios atakos 17 minučių trukmės vaizdo įrašas buvo vis dar lengvai prieinamas.

Kaip rodo paties feisbuko duomenys, mažiausiai 300 tūkst. vaizdo įrašų nebuvo blokuoti prieš juos įkeliant. Neturima oficialių duomenų, kiek kartų jie buvo peržiūrėti ar jais buvo pasidalinta.

Naujosios Zelandijos vyriausybės vadovė Jacinda Ardern sakė, kad valdžia padarė viską, kas įmanoma, kad pašalintų šią medžiagą iš interneto, ir sakė, jog atsakomybę turėtų prisiimti Silicio slėnio milžinės.

„Galiausiai šios platformos turi padėti tai pašalinti“, – sakė ji žurnalistėms.

„Iš tiesų manau, kad esama klausimų, į kuriuos turi būti atsakyta. Akivaizdu, kad šios socialinės žiniasklaidos platformos plačiai prieinamos. Tai ne tik Naujosios Zelandijos problema“, – kalbėjo premjerė.

„Tai klausimas, kurį norėsiu aptarti su feisbuku“, – pridūrė J. Ardern.

Dienraštis „The New Zealand Herald“ pranešė, jog kai kurios didelės įmonės rimtai svarsto galimybę nebesireklamuoti feisbuke. Tvyrantis pyktis atsispindėjo ir verslo temomis rašančio vieno iš šio laikraščio apžvalgininkų komentare, paskelbtame nuomonių skiltyje.

„Dabar, panašu, mano vaikams kyla pavojus išvysti tiesiogiai transliuojamas žudynių scenas tik todėl, kad (feisbuko vadovas) Markas Zuckerbergas galėtų susižerti daugiau pinigų“, – rašė jis.

„Viskam turi būti ribos“

Tai ne pirmasis atvejis, kai per „Facebook Live“ transliuotos žudynės. 2017-aisiais buvo tiesiogiai transliuotas nužudymas JAV Klivlando mieste.

Feisbukas ir tviteris tvirtina daug investuojantys į technologijas ir žmogiškuosius išteklius šiai problemai spręsti.

Feisbukas pasamdė apie 20 tūkst. moderatorių, tačiau kritikai sako, jog to nepakanka.

Jungtinėse Valstijose veikiančios nevyriausybinės organizacijos „Counter Extremism Project“ (CEP) vadovas Davidas Ibsenas sakė: „Technologijos, galinčios užkirsti tam kelią, yra prieinamos. Socialinius tinklus valdančios bendrovės priėmė sprendimą į tai neinvestuoti“.

Pasaulio lyderiai ir valdžios institucijos vis garsiau užsimena apie tai, jog gali mėginti perimti reikalus į savo rankas.

Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas pripažino, kad nors socialinis tinklus valdančios bendrovės kalbėjo apie nusiteikimą veikti, „akivaizdu, kad pajėgumų tą nusiteikimą įgyvendinti nėra“.

„Tai ir yra problema“, – pažymėjo jis.

„Turi būti galimybė tai, šiuos siaubingus dalykus, nedelsiant blokuoti. Jei tai neįmanoma, reikia kelti klausimą dėl atsakomybės, kodėl tai prieinama“, – pridūrė premjeras.

Didžiosios Britanijos vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas taip pat paragino socialinių tinklų milžines padaryti daugiau.

„Paimkite reikalus į savo rankas. Viskam turi būti ribos“, – sakė jis.

Teismai taip pat nedelsdami ėmėsi veiksmų – vienam 18-mečiui iš Kraistčerčo miesto pirmadienį teisme buvo pareikšti kaltinimai dėl šaudynių mečetėje vaizdo medžiagos platinimo ir smurto kurstymo. Pastarasis kaltinimas jaunuoliui pareikštas dėl jo žinutės, kurioje buvo parašyta: „Taikinys matomas“.

Vaikinui už kiekvieną iš kaltinimų gali būti skirta iki 14 metų nelaisvės.

Naujas antraštinio masalo dugnas

Kritikai taip pat pažėrė priekaištų kai kurioms žiniasklaidos priemonėms už tai, kad jos transliavo žudynių vaizdo įrašą. Keli Didžiosios Britanijos bulvariniai laikraščiai savo portaluose paskelbė vaizdo įrašo ištraukų, tačiau greitai persigalvojo ir šią medžiagą pašalino.

„Šįryt „The Daily Mirror“ tinklalapyje trumpą laiką buvo galima rasti dalį redaguotos medžiagos, nufilmuotos Kraistčerčo šaulio. Mums nederėjo to skelbti. Tai kertasi su mūsų politika dėl teroristų propagandos vaizdo įrašų“, – tviteryje parašė portalo redaktorius.

Britų žurnalistas Krishnanas Guru-Murthy sakė, kad „žudynių vaizdo įrašo“ paskelbimas yra „naujas dugnas“ bandant provokuojančiomis antraštėmis pritraukti daugiau skaitytojų.

Tuo tarpu Australijos ryšių ir žiniasklaidos priežiūros tarnyba pradėjo „oficialų tyrimą“, siekdama išsiaiškinti, ar kuri nors įmonė nepažeidė statymų. Tyrimas buvo pradėtas po to, kai „Sky News Australia“ parodė minėtą vaizdo įrašą.

Savo ruožtu AFP išanalizavo vaizdo įrašo kopiją ir nustatė, kad jis nesuklastotas, tačiau jo nepaskelbė.

Socialinių tinklų ekspertas ir „Buzzfeed“ žurnalistas Craigas Silvermanas sakė, kad žudikas „sukūrė daugiaplatformio turinio strategijos atitikmenį“.

„Naujienų redakcijos, platformos ir valstybės pareigūnai turi galvoti, kaip nepasitarnauti žmonėms, kurie savo pražūtingais veiksmais siekia maksimaliai paskleisti savo žinią ir išprovokuoti naujus smurto bei radikalizacijos ciklus“, – rašė jis.