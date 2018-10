Bendrovės pranešime sakoma, kad tokių veiksmų imtasi prieš puslapius ir paskyras, siejamas su „Raposos Fernandes Associates“ (RFA), nes ši grupė „pažeidė mūsų taisykles dėl klaidinančios informacijos ir brukalo“. „Už RFA atsakingi žmonės sukūrė puslapių, naudodami kelias paskyras, turinčias vienodus vardus“ ir vėliau „pasinaudojo tais puslapiais, kad išplatintų didžiulį kiekį antraštinio masalo, siekiant tokiu būdu nukreipti žmones į tinklapius, kurie yra... reklamos fermos“, priduriama pareiškime. „Facebook“ tvirtina, kad puslapiai ir paskyros buvo ištrintos dėl nepageidaujamų žinučių platinimo, o ne dėl „jų platinimo turinio pobūdžio“. Laikraštis „O Estado de S. Paulo“ prieš 10 dienų pranešė, kad RFA paskyros sudarė didžiulį tinklą, rėmusį J. Bolsonaro. Šis politikas ateinantį sekmadienį vyksiančiame antrajame rinkimų rate varžysis su kairuoliu kandidatu Fernando Haddadu. Anot leidinio, per kelis mėnesius iki straipsnio publikavimo su tais puslapiais buvo sąveikauta 12,6 mln. kartų – daug daugiau nei su tarptautinių superžvaigždžių, tokių kaip futbolininkas Neymaras, turiniu. Remiantis naujausių apklausų rezultatais, pirmąjį rinkimų turą lengvai laimėjęs J. Bolsonaro, už kurį balsavo 46 proc. elektorato, šiuo metu yra 18 procentinių punktų labiau palaikomas negu jo varžovas. Šį populiarumą iš dalies lėmė J. Bolsonaro įspūdingas aktyvumas socialiniuose tinkluose. J. Bolsonaro rugsėjo mėnesio pradžioje buvo hospitalizuotas po šalį sukrėtusio išpuolio, kai kandidatui per rinkimų kampanijos renginį buvo smogta peiliu į pilvą. Dėl šios priežasties jis beveik visą savo rinkimų kampaniją vykdė internetu. Dešiniosios stovyklos politikas socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“ turi iš viso 14 mln. sekėjų, o F. Haddadas – vos 2,8 mln. Vis dėlto praėjusią savaitę laikraštis „Folha de S. Paulo“ pareiškė, kad prieš pat spalio 7-ąją – rinkimų pirmąjį ratą – per susirašinėjimo programėle „WhatsApp“ buvo išsiųsta milijonai J. Bolsonaro palankių žinučių. Laikraščio teigimu, prie šio proceso prisidėjo įvairios bendrovės. Jei tokie pareiškimai pasitvirtins, tai būtų nusikaltimas, nes verslui nuo 2015-ųjų draudžiama finansuoti rinkimų kampanijas. Brazilijos aukščiausios instancijos rinkimų teismas ir federalinė policija pradėjo tyrimą, o F. Haddadas paragino diskvalifikuoti J. Bolsonaro. Dešiniosios pakraipos kandidato šalininkai savo ruožtu apkaltino F. Haddado Darbo partiją skelbiant melagingą informaciją itin aštrios ir poliarizuotos kampanijos metu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.