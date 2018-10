„Socialinių tinklų milžinės anksčiau skelbė, kad dezinformacijos kampanijas prieš lapkričio 6-ąją vyksiančius rinkimus veikiausiai pradėjo Rusija ir Iranas. Bet abiejų bendrovių atstovai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, pareiškė neradę įrodymų, kad tokią veiklą vykdo Kinija“, – informavo „Bloomberg“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugsėjį pareiškė, kad Kinija mėgino įsikišti į artėjančiu JAV vidurio kadencijos rinkimus. Vėliau D. Trumpas teigė, kad Maskva ir Pekinas tikrai mėgino paveikti 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų rezultatus, bet pabrėžė, jog būtent Kinijos veiksmai kelia jam didžiausią nerimą. „Ir aš manau, kad Kinija – rimtesnė problema“, – tuomet kalbėjo Baltųjų rūmų vadovas. JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as irgi apkaltino Kiniją kišimusi į Amerikos demokratiją. Pekinas savo ruožtu paragino Vašingtoną atsisakyti tokių „nepagrįstų“ kaltinimų ir patikino, kad Kinija nesikiša į kitų valstybių reikalus.

