„Facebook“ jų šaltinio nustatyti nepavyko, tačiau įtariama, kad prie to prisidėjo Rusija.

Bendrovė nurodė, kad minėtos paskyros didžiausiame pasaulio socialiniame tinkle „Facebook“ ir nuotraukų dalijimosi tinkle „Instagram“ negali būti tiesiogiai susietos su Rusija. Maskva šiose platformose skleidė dezinformaciją prieš 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus.

JAV žvalgyba priėjo prie išvados, kad Rusija siekė paveikti rinkimų rezultatus Donaldo Trumpo naudai, o „Facebook“ buvo pagrindinė priemonė kelyje į šį tikslą. Tam buvo naudojama į tikslinę auditoriją nukreipta reklama, kuria siekta kurstyti politinę įtampą.

Likus vos trims mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų „Facebook“ įkūrėjas ir vadovas Markas Zuckerbergas paskelbė, kad bendrovė daro viską, kad užkirstų kelią panašiai veiklai.

„Vienas svarbiausių mano šių metų prioritetų yra užkirsti kelią netinkamam feisbuko naudojimui“, – parašė M. Zuckerbergas savo „Facebook“ paskyroje.

„Kuriame paslaugas, kad suartintume žmones. Noriu užtikrinti, jog darome viską, kad neleistume niekam jų naudoti mūsų kiršinimui“, – rašė jis.

Prezidentu išrinktas D. Trumpas ne kartą stengėsi sumenkinti Kremliaus bandymus kištis į JAV demokratiją.

Prieš dvi savaites jis sukėlė tarptautinio pasipiktinimo bangą, kai Helsinkyje stovėdamas greta Rusijos prezidento Vladimiro Putino suabejojo savo šalies žvalgybos išvada, kad Maskva bandė sabotuoti rinkimus.

Tačiau po pastarojo „Facebook“ pareiškimo Baltieji rūmai pabrėžė, kad D. Trumpas griežtai pasisako prieš bet kokius bandymus kištis į rinkimus.

„Prezidentas labai aiškiai pasakė, kad jo administracija netoleruos jokios valstybės ar kitų piktavalių veikėjų kišimosi į mūsų rinkimų procesą“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų atstovas Hoganas Gidley.

„Facebook“ antradienį nurodė, jog „kai kuri veikla tapati“ veiklą, kurią vykdo Sankt Peterburge įsikūrusi Interneto tyrimų agentūra – vadinamasis rusiškų interneto trolių fabrikas, valdęs daugelį netikrų feisbuko paskyrų, kurios buvo naudojamos siekiant paveikti 2016 metų JAV prezidento rinkimus.

„Tačiau nemanome, kad įrodymai yra pakankamai tvirti, kad jau dabar būtų galima tai viešai priskirti Interneto tyrimų agentūrai“, – per telefoninę konferenciją žurnalistams sakė „Facebook“ saugumo vadovas Alexas Stampsas.

JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris vykdo didelio masto tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų valstybės vadovo rinkimus ir galimo jos susimokymo su D. Trumpo rinkimų kampanija.

R. Muelleris, buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius, pareiškė kaltinimus Interneto tyrimų agentūrai ir 12 rusų programišių, susijusių su ta organizacija.

„Facebook“ nurodė uždarantis 32 puslapius ir paskyras, prisidėjusius prie „koordinuoto neautentiško elgesio“. Visgi gali būti, jog taip ir nepavyks nustatyti, kas vis tai organizavo.

Bendrovės tyrimas tebėra pradinės stadijos, tačiau buvo nuspręsta tai paviešinti, nes per vieną iš minėtų netikrų puslapių buvo organizuojamas kontrprotestas prieš baltųjų nacionalistų demonstraciją Vašingtone.

Pranešama, kad pernai Šarlotsvilio mieste Virdžinijoje vykusio baltųjų viršenybės šalininkų mitingo organizatoriams buvo išduotas leidimas rugpjūčio 12 dieną, per pirmąsias to renginio metines, surengti demonstraciją netoli Baltųjų rūmų. Per didžiulį mitingą Šarlotsvilyje baltieji nacionalistai susirėmė su priešingos ideologinės stovyklos aktyvistais, o per neramumus žuvo moteris ir dar 19 žmonių buvo sužeisti.

„Facebook“ pranešė informuosiantis socialinio tinklo narius, pareiškusius norą dalyvauti kontrproteste.

Trumpo administracija „daro nepakankamai“

„Facebook“ apie nustatytus faktus informavo JAV teisėsaugos institucijas, Kongresą ir kitas technologijų įmones.

„Šiandien paviešinta informacija yra dar vienas įrodymas, kad Kremlius toliau naudoja tokias platformas, kaip feisbukas, nesantaikai sėti ir dezinformacijai skleisti. Džiaugiuosi, kad „Facebook“ imasi tam tikrų žingsnių tokiai veiklai nustatyti ir pažaboti“, – sakė JAV Senato Žvalgybos komiteto pirmininko pavaduotojas demokratas Markas Warneris.

Komiteto pirmininkas respublikonas Richardas Burras savo ruožtu pažymėjo, kad jam džiugu matyti, jog „Facebook“ imasi „labai reikalingų žingsnių, kad būtų suvaržytos galimybės naudoti bendrovės platformas užsienio įtakos kampanijoms“.

„Tokių operacijų tikslas – kurstyti nesantaiką, nepasitikėjimą ir susiskaldymą, – sakė jis. – Rusai nori silpnos Amerikos.“

JAV įstatymų leidėjai parengė virtinę įstatymų projektų, skirtų sustiprinti rinkimų proceso saugumą.

Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeris sveikino „Facebook“ veiksmus, tačiau pridūrė, kad D. Trumpo administracija „daro nepakankamai“ rinkimų procesui apsaugoti.

Tarp daugiausiai sekėjų turėjusių panaikintų puslapių yra „Resisters“ ir „Aztlan Warriors“.

„Facebook“ nurodė, kad bent vieną iš tų puslapių sekė apie 290 tūkst. vartotojų.

„Resisters“ telkė paramą iš realių vartotojų rugpjūtį Vašingtone numatytam protestui prieš ultradešiniųjų judėjimą „Unite the Right“.

Prieš daugiau nei metus netikri puslapiai buvo pasitelkti organizuojant virtinę realaus pasaulio renginių, iš kurių neįvyko tik du, nurodo „Facebook“.

Apie daugiau nei trijų dešimčių netikrų paskyrų ir puslapių panaikinimą buvo pranešta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai „Facebook“, nepateisinusi antrojo ketvirčio įplaukų lūkesčių ir paskelbusi gana silpnas augimo prognozes, patyrė didžiausią pasaulio verslo istorijoje kapitalizacijos dienos nuosmukį.

M. Zuckerbergo bendrovė sako, kad įplaukų augimas sulėtės dėl, be kita ko, naujo požiūrio į privatumą ir saugumą, padėjusio ekspertams aptikti vadinamuosius netikrus veikėjus.