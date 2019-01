Šiaurės rytinės Leningrado srities gubernatoriaus Aleksandro Drozdenkos žinutėje socialiniuose tinkluose sakoma, kad sprogimas driokstelėjo Kingisepo mieste veikiančioje įmonėje „Poliplast“, gaminančioje cheminius priedus betonui ir sausiesiems statybiniams mišiniams.

Pasak gubernatoriaus, incidentas veikiausiai įvyko dėl saugos reikalavimų pažeidimo atliekant statybos darbus.

„Pagal pirminius duomenis, nuo kampinio šlifuoklio kibirkšties detonavo pastate laikyta salietra“, – rašė A. Drozdenka.

„Ardomi griuvėsiai – dviaukštis gamybos pastatas visiškai sugriautas. Žuvusiųjų nėra. Įkurtas operacijų štabas“, – pridūrė jis.

Srities administracijos duomenimis, per sprogimą keturi žmonės buvo lengvai sužeisti ir vėliau išvežti į ligoninę.

Video of the explosion at a chemical factory near St Petersburg. At least 4 hurt. No word in the media of the threat of contamination pic.twitter.com/uC8X610xA7— Alec Luhn (@ASLuhn) January 16, 2019