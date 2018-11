„Šią informaciją Rusijos Federacijos vyriausybė privalo pateikti iki ateinančio pirmadienio, gruodžio 3-osios“, – sakoma pranešime, paskelbtame Ukrainos teisingumo ministerijos tinklalapyje. Tuo metu EŽTT spaudos tarnyba patikslino, į kokius klausimus turėtų atsakyti Maskva. Pirmasis klausimas: „Ar buvo suvaržyta Ukrainos laivų „Berdiansk“, „Nikopol“ ir „Jany-Kapu“ įgulų narių laisvė? Jeigu taip – kokiu pagrindu jie buvo sulaikyti?“ Be to, Rusija privalo pateikti atsakymą į klausimą: „Ar galima patvirtinti, kad tarp šių trijų Ukrainos laivų įgulų narių esama sužeistųjų? Jeigu taip, kokių sužeidimų jie patyrė ir kokia jiems buvo suteikta medicinos pagalba?“ Rusija į šiuos klausimus turi atsakyti iki gruodžio 3 dienos ir pateikti atitinkamų dokumentų. Ukrainiečių jūrininkai sulaikyti nuo sekmadienio, kai Kerčės sąsiauryje šalia Maskvos aneksuoto Krymo rusų pasieniečiai apšaudė, taranavo ir užėmė tris ukrainiečių laivus – du mažuosius šarvuotuosius katerius ir vilkiką. Per šį incidentą keli įgulų nariai buvo sužeisti. Įgulų narių sulaikymą Kijevas laiko „neteisėtu“ ir trečiadienį kreipėsi į EŽTT, prašydamas apginti jų teises. Ukrainos teisingumo ministras Pavlo Petrenka sakė, kad Kijevas laikosi pozicijos, jog „jūrininkai yra karo belaisviai, todėl jiems turi būti taikomos visos apsaugos garantijos, nustatytos Ženevos konvencijomis“. Tuo metu Rusija ignoruoja raginimus paleisti jūrininkus, o Krymo pagrindinio Simferopolio miesto teismas leido juos suimti dviem mėnesiams. Jų advokatai sako, kad ukrainiečiai jūrininkai buvo išgabenti į Maskvą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtina, kad Rusijos pajėgos turėjo teisę užimti laivus, nes jie pažeidė šalies jūrinę sieną. Kijevas savo ruožtu sako, kad Rusija pažeidė tarptautinius jūrų laivybos įstatymus ir sutartį su Ukraina dėl Azovo jūros ir Kerčės sąsiaurio naudojimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.