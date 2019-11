„EŽTT priteisė iš Rusijos Federacijos Udalcovo naudai 9 tūkst. eurų, o Razvozžajevo naudai – 11 tūkst. eurų kompensaciją. Be to, remiantis EŽTT sprendimu, Ukraina turi sumokėti Razvozžajevui 4 000 eurų už jo pareiškimo apie pagrobimą neveiksmingą tyrimą“, – sakė naujienų agentūrai „Interfax“ aktyvistų advokatas Dmitrijus Agranovskis.

Prancūzijos rytiniame Strasbūro mieste įsikūręs teismas taip pat nurodė, jog šios kompensacijos turi būti išmokėtos per tris mėnesius.

2014 metų liepą S. Udalcovas kartu su L. Razvozžajevu buvo pripažinti kaltais dėl masinių neramumų šalyje kurstymo prieš prezidento Vladimiro Putino inauguraciją trečiai kadencijai 2012-aisiais, kai Maskvos Bolotnajos aikštėje buvo vyko didelio masto demonstracijos.

2017 metais S. Udalcovas, opozicinio „Kairiojo fronto“ koordinatorius, baigė atlikti ketverių su puse metų laisvės atėmimo bausmę

Žmogaus teisių gynimo organizacijos tvirtino, kad S. Udalcovo ir L. Razvozžajevo teismo procesas buvo politiškai motyvuotas, o jiems skirta bausmė – per griežta.

S. Udalcovas jam skirtą laisvės atėmimo bausmę atliko griežtojo režimo kolonijoje Tambovo srityje. Protestuodamas prieš jam skirtą bausmę aktyvistas buvo keliskart paskelbęs bado streiką.

EŽTT teisėjų vienbalsiai priimtoje nutartyje sakoma, kad abiem pareiškėjams Rusija neužtikrino teisingo bylos nagrinėjimo. Anot advokato, šis pažeidimas susijęs su faktu, kad didžiąją dalį įrodymų, kuriais remiantis buvo nuteisti jo klientai, buvo grindžiami „sandorį su tyrėjais“ sudariusio Konstantino Lebedevo liudijimais. Šis asmuo buvo nuteistas ypatingąja tvarka.

Be to, EŽTT pripažino, kad buvo pažeistos S. Udalcovo ir L. Razvozžajevo teisės, remiantis Europos žmogaus teisių konvencijos straipsniu, apibrėžiančiu teisę į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką arba teisę būti paleistam proceso metu. Strasbūro teismas atkreipė dėmesį, kad L. Razvozžajevo reisės buvo pažeistos „nes jis būdavo laikomas stiklinėje kabinoje teismo salėje, taip dėl pernelyg intensyvaus apklausų tvarkaraščio ir ilgalaikių perkėlimų kalėjimuose“.

EŽTT pažymėjo, kad Rusija 2012 metais pažeidė S. Udalcovo teisę rengti taikius susirinkimus Bolotnajos aikštėje. Toks pažeidimas L. Razvozžajevo atžvilgiu nebuvo nustatytas, nurodė D. Agranovskis.

Rusijos teisingumo ministerija savo ruožtu argumentavo, kad per 2012 metų gegužės 6-ąją vykusią demonstraciją pareiškėjai organizavo prasiveržimą pro policijos užtvarą, „atvedusį prie agresijos eskalavimo vykstant šiam viešam renginiui ir mitingo dalyvių atvirų susirėmimų su teisėsaugos tarnybų atstovais kurstymo“, todėl tokie veiksmai negali būti laikomi „taikiu susirinkimu“.

Kita vertus, EŽTT atmetė S. Udalcovo skundą, kad Rusijos valdžia inicijavo prieš jį baudžiamąjį procesą remdamasi politiniais motyvais, sakoma Teisingumo ministerijos pranešime spaudai.

„EŽTT palaikė Rusijos teisingumo ministerijos poziciją, kad atitinkamo baudžiamojo proceso nagrinėjimu nacionaliniu lygiu buvo siekiama vien tik teisėtų tikslų ir kad pareiškėjas nepateikė jokių įtikinimų, jog buvo priešingai“, – pridūrė ministerija.

Tuo metu D. Agranovskis atkreipė dėmesį, kad EŽTT nesiėmė atskirai nagrinėti jo klientų bylos nagrinėjimo Rusijoje politinio aspekto, kaip jį apibrėžia Žmogaus teisių konvencijos 18-asis straipsnis, nes šį klausimą apima sprendimas dėl teisės į susirinkimus pažeidimo pagal konvencijos 11-ąjį straipsnį.

S. Udalcovas antradienį sakė kol kas nespėjęs išnagrinėti EŽTT nutarties dėl jo skundo, bet vadino teisingu sprendimą priteisti jam kompensaciją už kalėjime praleistą laiką.

„Nuodugniai išnagrinėsime šį sprendimą. Aišku, kompensacija už kalinimo laiko – visiškai teisinga“, – jis sakė „Interfax“.

Aktyvistas pažymėjo, kad pareiškėjai „griežtai laikosi pozicijos“, jog protestai Bolotnajos aikštėje nebuvo riaušės ir kad valdžios institucijos tąsyk surengė „provokaciją“.

„Išnagrinėję nutartį arba ją apskųsime, arba paprašysime Europos teismą kruopščiau išnagrinėti šį klausimą, arba, jeigu bus pagrindo kreiptis į Rusijos instancijas, kad nuosprendis būtų iš naujo įvertintas – tai padarysime“, – kalbėjo S. Udalcovas.

Per Maskvos valdžios sankcionuotą demonstraciją Bolotnajos aikštėje prasiveržus demonstrantų ir policijos susirėmimams buvo sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių. Ši demonstracija buvo vienų didžiausių protestų prieš V. Putino valdymą, 2012 metais sukrėtusių daugelį Rusijos miestų, dalis.