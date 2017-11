„Lapkričio 13 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė nagrinėti antrą „Kirovles“ bylą“, – parašė opozicionierius savo „Telegram“ paskyroje. Šių metų vasario 8 dieną Kirovo Lenino rajono teismas vėl pripažino A. Navalną kaltu kartu su bendrininku pasisavinus iš valstybinės įmonės „Kirovles“ 10 tūkst. kubinių metrų medienos, kurios vertė – 16 mln. rublių (apie 453 tūkst. eurų to meto kursu). A. Navalno verslo partneris Piotras Oficerovas buvo pripažintas kaltu dėl bendrininkavimo įvykdant nusikaltimą. Teismas jiems skyrė atitinkamai penkerius ir ketverius metus kalėjimo, bausmės vykdymą atidedant. Jiems taip pat skirtos 500 tūkst. rublių baudos. Rusijos Aukščiausiasis Teismas nurodė peržiūrėti bylą, kai EŽTT nustatė, kad buvo pažeista nuteistųjų teisė į sąžiningą teismą. EŽTT taip pat įpareigojo A.Navalnui ir P.Oficerovui išmokėti daugiau nei 80 tūkst. eurų kompensaciją.

