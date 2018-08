Savo žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“ policija paskelbė, jog laikinai nelaipinama į lėktuvus 1-e terminale. Be to, evakuojama dalis oro uosto saugumo zonos.

Pareigūnai taip pat pažymėjo, kad vėliau pateiks daugiau informacijos.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) August 7, 2018

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae— Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) August 7, 2018

Socialiniame tinkle „Twitter“ oro uoste esantys keleiviai publikuoja nuotraukas, kas vyksta viduje.

„Jei nežinote, kaip atrodo oro uosto evakuacija...“ – rašė vienas vartotojas ir pridėjo grotažymę #klaustrofobija.

Vokietijos policija (Bundespolizei) patvirtino DPA, kad bent jau vienas žmogus tikrai pateko į laipinimo zoną apie 11.15 val., nepraėjęs saugumo patikros.

„Bild“ cituoja policijos atstovą, kad minėtas asmuo prasmuko pro saugumo patikrą ir dingo.

„Independent“ praneša, kad tas asmuo su savimi vedėsi vaiką.

11.30 val. 1-ame terminale A zonoje buvo sustabdytas keleivių laipinimas.

Vokiečių aviabendrovė „Lufthansa“, kurios pagrindinė būstinė yra Frankfurte, parašė tviteryje, kad 1-o terminalo A ir Z zonose sustabdytas keleivių laipinimas.

Rašoma, kad kol kas neaišku, kiek skrydžių teks atidėti arba atšaukti dėl evakuacijos.

Liepą Miuncheno oro uoste, kuris po Frankfurto yra antras didžiausias Vokietijos oro uostas, atšaukė 300 skrydžių dėl panašaus incidento – tada asmuo irgi be patikrinimo perėjo saugumo patikros zoną.

Incidentas paveikė daugiau nei 30 000 keleivių.

Keleiviai pasakojo apie žmonių, evakuojamų iš terminalo, sutrikimą.

Adamas Milleris parašė tviteryje: „Beprotybė, žmonės eina (iš terminalo). Visur sąmyšis, laimė, nėra panikos.“

