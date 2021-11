JAV bendrovės „Vir Biotechnology Inc.“ ir Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios kompanijos „GlaxoSmithKline“ sukurtas vaistas „Xevudy“ grindžiamas monokloniniais antikūnais – laboratorijoje gaminamų virusus blokuojančių dalelių versija.

Gydymas antikūnais tebėra vienas iš nedaugelio metodų, galinčių sušvelninti sunkiausią COVID-19 poveikį; tai yra vienintelis variantas žmonėms, sergantiems lengva ar vidutinio sunkumo šios infekcijos forma, bet negydomiems ligoninėje.

EVA pranešė, kad pradėjo vertinti paraišką dėl leidimo prekiauti „Xevudy“. Nuomonė šiuo klausimu gali būti pateikta po dviejų mėnesių, jei kartu su paraiška pateikti duomenys bus pakankamai tvirti.

EVA Žmonėms skirtų vaistų komitetas jau susipažino su dalimi „Xevudy“ duomenų per tęstinę peržiūrą. Duomenys buvo surinkti atlikus laboratorinius tyrimus ir tyrimus su gyvūnais. Be to, pateikta informacijos apie vaisto kokybę.

Prieš savaitę EVA rekomendavo leisti platinti du kitus monokloninių antikūnų preparatus – kasirivimabo ir imdevimabo derinį bei vaistą regdanvimabą. Anot agentūros, įrodyta, kad abu šie preparatai reikšmingai sumažina hospitalizacijos ir mirties riziką pacientams, kuriems gali pasireikšti sunki COVID-19 forma.