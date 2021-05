Eurostatas: ES šalyse vis dar registruojama daugiau mirčių nei iki pandemijos

Skaičiai buvo lyginami su vidutiniais mirčių rodikliais 2016–2019 metais.

ES šalyse per pirmuosius tris metų mėnesius situacija labai skyrėsi. Kovą Čekija fiksavo didžiausią mirčių skaičių per mėnesį nuo 1947 metų – 63 proc. daugiau nei buvo galima tikėtis. Danija tuo tarpu pranešė apie 12,2 proc. mažiau mirčių nei įprastais metais – nepaisant pandemijos. Skaičiai, anot Eurostato, nesuteikia informacijos apie mirties priežastį, tačiau parodo, kiek daugiau žmonių mirė per krizę.

2020-ųjų pabaigoje agentūra registravo drastišką mirčių skaičiaus padidėjimą: lapkritį fiksuotas 40,6 proc. šuolis, lyginant su mirčių vidurkiu šį mėnesį 2016–2019 metais. Gruodį padidėjimas siekė 30 proc.