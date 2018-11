Europos Teisingumo Teismas (ETT) antradienį pradėjo posėdį, kurio metu vertins šį klausimą pagreitinta procedūra. ES sutarties 50-ajame straipsnyje dėl išstojimo detalių yra nedaug – sudarant sutartį niekas nesitikėjo, kad kokia nors valstybė narė norės išstoti. Dėl šios priežasties grupė škotų parlamentarų nori žinoti, kokiu mastu Jungtinė Karalystė gali pati pasitraukti iš išstojimo procedūros, „Brexit“ priešininkams vis labiau spaudžiant surengti antrą referendumą dėl išstojimo. ETT sprendimui priimti gali prireikti kelių mėnesių.

