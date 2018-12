Lisabonoje vykstančio 11-ojo Europos socialistų partijų aljanso kongreso metu delegatai nubalsavo už F. Timmermansą, šiuo metu einantį pirmojo EK pirmininko pavaduotojo pareigas, kaip jų bendrą kandidatą. 57 metų buvęs Olandijos užsienio reikalų ministras, kaip žinia, buvo pagrindinis Komisijos vedlys kovoje su Lenkijos vyriausybe dėl teisės viršenybės principų taikymo šalyje. „Suvokiu ant mano pečių gulančią naštą, tačiau kaip galėčiau pralaimėti su tokia mano užnugaryje esančia šeima“, – per kongresą, kuriame dalyvavo socialistų lyderiai iš Ispanijos, Portugalijos ir Maltos, sakė jis. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) sakė, kad „didelė garbė“ pasirinkti socialistų politinės šeimos vedliu F. Timmermansą, kuris yra „žmogus, ginantis mūsų laisves“. Susiję straipsniai: Karbauskis apie URM žingsnį: tai daroma todėl, kad žodžiai prokuratūra ir Karbauskis gerai limpa Iš frakcijos seniūno posto pasitraukęs Gentvilas: nematau prasmės konkuruoti F. Timmermansas stojo į kovą dėl galimybės tapti bendru kandidatu po to, kai lapkričio pradžioje iš jos pasitraukė slovakų diplomatas Marošas Šefčovišius. Sveikatos problemų turintis J.-C. Junckeris iš Europos Komisijos pirmininko pareigų turėtų pasitraukti ateinančių metų vidury. F. Timmermansas pažymėjo, kad jo laukia sunki užduoti vesti Europos socialistų aljansą gegužės 19 d. vyksiančiuose EP rinkimuose tuo metu, kai tradicinės partijos susiduria su didžiuliu iššūkiu, kurį meta kraštutiniai-dešinieji ir euroskeptikai populistai. Europos socialistų partija sudaro antrą didžiausią bloką Europos Parlamente po Europos liaudies partijos (EPP) Naujausios apklausos rodo, kad socialistai gegužę vyksiančiuose rinkimuose gali laimėti 140 vietų 751 narių turinčiame Europos Parlamente, o EPP gaus 183 mandatus. Europos pagrindinės dešiniųjų pažiūrų partijos praėjusį mėnesį savo vedliu pasirinko vokietį EP narį Manfredą Weberį (Vėberį), kuris yra Vokietijos kanclerės Anglijos Merkel sąjungininkas.

