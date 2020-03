Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra tikisi naujos masinės migracijos

Bus sunku sustabdyti „didelį žmonių plūdimą“ Graikijos kryptimi, anot laikraščio, konstatuoja „Frontex“. Todėl tikėtina, kad ateinančiomis dienomis „dar išaugs spaudimas - net tuo atveju, jei turkų tarnybos imsis veiksmų, kad užkirstų kelią sienos kirtimui“.

Situaciją, anot „Frontex“, aštrina ir socialinė žiniasklaida: čia platinamos „žinios didina masinio judėjimo tikimybę iš Turkijos ES sienų link“. ES užsienio reikalų ministrai šią savaitę aptars padėtį Graikijos ir Turkijos pasienyje.

Graikija tuo tarpu paskelbė aukščiausią pavojaus laipsnį ir ėmėsi didžiausių apsaugos priemonių savo pasienyje, sekmadienio vakarą po nacionalinės Saugumo Tarybos krizinio posėdžio pareiškė premjeras Kyriakosas Mitsotakisas. Šalis stiprins patruliavimą sausumoje ir vandenyje, kai Turkija savaitgalį praktiškai atidarė savo sienas su ES pabėgėliams.

Be to, Graikijos kariuomenės daliniai salose Rytų Egėjuje vykdys šaudymo pratybas, pranešė Graikijos valstybinė televizija, remdamasi Gynybos ministerija Atėnuose. Pratybos, komentatorių nuomone, yra Atėnų reakcija į išaugusius migrantų skaičius.

Graikijos vyriausybės atstovas Steliosas Petsasas pridūrė, kad šalis, be to, mėnesį laiko nebepriims naujų prieglobsčio prašymų. Jis kalbėjo apie „asimetrinę grėsmę mūsų šalies saugumui“. S. Petsasas, be to, kritikavo Turkiją, kad ši, atverdama sienas, nori daryti diplomatinį spaudimą. Taip Ankara esą „pati tapo žmonių kontrabandininke“. Turkija kaltina ES nesilaikant 2016 metais pasirašyto pabėgėlių pakto.