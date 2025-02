Europos šalių susitikimas dėl Ukrainos vyks jau pirmadienį

Derybos dėl taikos Ukrainoje tuo tarpu įgauna pagreitį. Anot pranešimų, kitą savaitę, be kita ko, JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio bei aukšti Rusijos atstovai Saudo Arabijoje kalbėsis apie karo nutraukimą. Be to, šioje šalyje gali įvykti JAV prezidento susitikimas su V. Putinu.