„Norime, kad atidėjimas būtų kuo trumpesnis ir truktų ne ilgiau kaip iki balandžio 18 dienos“, – sakė A. Tajani paskutinę dabartinės sudėties parlamento darbo dieną. „Bet koks pasirinkimas po Europos rinkimų sukeltų rimtos žalos ir problemų“, – perspėjo jis. Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May paprašė, kad ES jos šalies iš bloko, turintį įvykti kovo 29-ąją, iki birželio 30 dienos. Europos Parlamentas nedalyvauja priimant sprendimą dėl „Brexit“ atidėjimo, bet turėtų patvirtinti ES ir Jungtinės Karalystės „skyrybų“ galutinę sutartį.

