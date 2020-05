Europos Parlamentas pritarė susitarimui su Baltarusija dėl vizų išdavimo supaprastinimo

Europarlamentarų balsavimas vyko internetu, per tiesioginę transliaciją trečiadienį vakare. Dauguma europarlamentarų pritarė susitarimų priėmimui.

Minskas ir Briuselis šiuos susitarimus pasirašė šių metų sausį, po penkerius metus trukusio pasirengimo. Balandį Baltarusija užbaigė savo ratifikavimo procesą, ir dabar dokumentus turi ratifikuoti ES.

Susitarimai turėtų įsigalioti šių metų birželį. Susitarimu dėl vizų režimo supaprastinimo, be kitų dalykų, numatoma sumažinti vizos kainą baltarusiams iki 35 eurų. Be to, bus išplėstas priežasčių nemokamoms vizoms nekomerciniais tikslais išduoti sąrašas.

Galimas užsieniečių buvimo laikas Baltarusijoje bus pailgintas du kartus: nuo 90 dienų per metus iki 180 dienų per metus.

Susitarime dėl be leidimo esančių asmenų sugrąžinimo numatoma, kad šalys turės priimti savo piliečius, trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės, kurie neatitinka arba nebeatitinka teisėto buvimo kitoje šalyje kriterijų.