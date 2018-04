Tuo tarpu Venesuela ir Kinija pasmerkė raketų smūgius, kurie, anot jų, pažeidžia tarptautinę teisę. Štai keletas atsiliepimų: Šiaurės ir Lotynų Amerika „Kanada remia savo draugus, kurie ėmėsi šių būtinų atsakomųjų veiksmų, ir griežčiausiai smerkia“ cheminių ginklų panaudojimą Sirijoje, pareiškė Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau. Tuo tarpu Venesuelos vyriausybė pareiškė, jog „energingai smerkia“ smūgį Sirijai, kurį pavadino vienašališku veiksmu, pažeidžiančiu Sirijos suverenumą ir „pagrindines tarptautinės teisės nuostatas“. Susiję straipsniai: Erdoganas susirūpinęs galingųjų valstybių „rankų lenkimu“ dėl Sirijos Smūgiai Sirijoje: kas žinoma? „Meksika pakartotinai pareiškia griežtai smerkianti cheminių ginklų panaudojimą“, – nurodė Meksikos vyriausybė. Tačiau jos paskelbtame pranešime nebuvo išreikštas aiškus pritarimas arba nepritarimas kariniam smūgiui Sirijai. Europos reakcija „Bulgarija visada laikėsi nuomonės, kad nekaltų žmonių, įskaitant vaikus, žudymo negalima pateisinti jokiomis priežastimis, kad cheminių ginklų panaudojimas yra karo nusikaltimas ir kad smūgis Sirijos taikiniams buvo atsakas į karo nusikaltimą“, – pareiškė Europos Sąjungos Tarybai šiuo metu pirmininkaujančios Bulgarijos vyriausybė. „Jungtinių Valstijų, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės smūgis aiškiai parodė, kad Sirijos režimas kartu su Rusija ir Iranu negali tęsti šios žmonių tragedijos, bent taip, kad jam tai nieko nekainuotų. ES kartu su savo sąjungininkais stos už teisingumą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas. „Prieš smūgį, kuris buvo įvykdytas praėjusią naktį, NATO sąjungininkai išnaudojo visus kitus įmanomus būdus šį klausimą spręsti JT Saugumo Taryboje, tačiau ... Rusija tam sutrukdė... Nesakau, kad praėjusią naktį surengus smūgį buvo išspręstos visos problemos, tačiau palyginti su alternatyva nieko nedaryti tai buvo teisingas sprendimas“, – pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. „Pritariame, kad mūsų JAV, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos sąjungininkai tokiu būdu prisiėmė atsakomybę kaip nuolatiniai JT Saugumo Tarybos nariai. Karinis smūgis buvo būtina ir tinkama priemonė, siekiant užtikrinti, kad tarptautinis cheminių ginklų panaudojimo draudimas tebebūtų veiksmingas, o Sirijos režimas būtų įspėtas vengti pažeidimų ateityje“, – pažymėjo Vokietijos kanclerė Angela Merkel. „Tai, kas pastarosiomis dienomis įvyko Sirijoje, gerokai pralenkia nuolatinį paliaubų pažeidimą. Atsakas į šiuos žiaurumus yra teisėtas ir proporcingas“, – pareiškė Ispanijos premjeras Mariano Rajoy. „Tam tikras skaičius žmonių dėl chemikalų buvo pasmerkti mirčiai kančiose, tačiau žmonių, kurie tokiai mirčiai pasmerkiami dėl įprastinių ginklų naudojimo, yra kur kas, kur kas daugiau“, – pareiškė Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, paraginęs dėti daugiau pastangų, kad Sirijos režimas atsakytų už šimtus tūkstančių žmonių, kuriuos nužudė, naudodamas įprastinę ginkluotę. „Graikija besąlygiškai smerkia cheminių ginklų panaudojimą ir palaiko pastangas užtikrinti, kad jų būtų atsisakyta ... tačiau tarptautinė bendruomenė taip pat turėtų Sirijoje siekti politinio ir tvaraus sprendimo, kuris leistų užbaigti karą ... (ir) leistų sugrįžti milijonams pabėgėlių“, – pažymima Graikijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pranešime. „Tai buvo riboto masto ir tikslinis smūgis pajėgumams kurti arba platinti cheminius ginklus. Tai negali ir neturėtų paskatinti konflikto paaštrėjimo“, – pareiškė Italijos ministras pirmininkas Paolo Gentiloni. „Tarptautinei bendruomenei tenka atsakomybė nustatyti, kas yra atsakingas už bet kokią ataką cheminiais ginklais, ir patraukti juos atsakomybėn. Tai ne pirmas kartas, kai Sirijos režimas prieš civilius panaudoja cheminius ginklus, tačiau jis turi būti paskutinis“, – pažymėjo Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude Junckeris. Azija „Kaip visada, nepritariame jėgos panaudojimui tarptautiniuose santykiuose ir raginame gerbti kitų šalių suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Bet kokie vienašališki kariniai veiksmai apeinant (JT) Saugumo Tarybą prieštarauja JT chartijos tikslui ir principams ir pažeidžia tarptautinės teisės principus bei pagrindines normas, kuriomis reglamentuojami tarptautiniai santykiai. Dėl to bus dar sudėtingiau išspręsti Sirijos problemą“, – pareiškė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudais Hua Chunying. „Atakos, kai panaudojamas cheminis ginklas, yra ypatingai žiaurios ir mes absoliučiai negalime to toleruoti. Japonija palaiko Jungtinių Valstijų, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos pasiryžimą neleisti, kad būtų panaudojami ir platinami cheminiai ginklai“, – pareiškė Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe. „Ir toliau panaudodamas cheminius ginklus prieš nekaltus Sirijos civilius, Sirijos lyderio Basharo al Assado režimas pažeidė tarptautinę teisę ir išsižadėjo savo paties įsipareigojimų tarptautinei bendruomenei. Šiais smūgiais nesiekiama dar paaštrinti konflikto Sirijoje. Tačiau negalima leisti, kad šie tarptautinės teisės ir normų pažeidimai būtų vykdomi ir toliau“, – pareiškė Australijos gynybos ministrė Marisa Payne.











