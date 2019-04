Europos lyderiai dar kartą nusileido Theresai May: sutiko atidėti „Brexit“ dar ilgesniam laikui

Atidėjimą patvirtino 27 ES valstybių vadovai.

Žiniasklaida skelbia, kad išstojimas atidedamas iki spalio 31 dienos. Tai vėliau savo tviterio paskyroje patvirtino ir Donaldas Tuskas, nors anksčiau šis skelbė tik apie susitarimą atidėti terminą nenurodydams konkrečios datos.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.