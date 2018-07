Pirmininko aplinkos atstovai penktadienį Briuselyje sakė, kad 63-ejų Liuksemburgo politikas ne kartą skundėsi nugaros problemomis, dėl kurių jam būna sunku vaikščioti. „Taip buvo ir užvakar, kai jis patyrė ypač skausmingą ischialgijos (sėdimojo nervo skausmų) ataką“, - sakė šaltinis. Ketvirtadienį J. C. Junckeris esą vėl jautėsi daug geriau ir tai matėsi. „Todėl nereikia nerimauti, kad jis ir toliau sunkiai dirba“, - pabrėžė šaltinis.

J. C. Junckeris trečiadienį NATO viršūnių susitikime prieš bendrą šalių lyderių vakarienę svirduliavo, jį kolegoms teko prilaikyti. Be to, jis buvo stumiamas neįgaliojo vežimėliu. Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Ruttė, prilaikęs Komisijos pirmininką, belgų stočiai VRT sakė: „Kieka aš žinau, jis neturi rimtų sveikatos problemų, tačiau jis jau kurį laiką turi problemų su nugara“. J. C. Junckerį ischialigijos priepuolis buvo užklupęs ir per pokalbius su Vokietijos kanclere Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Meseberge prieš kelias dienas. J. C. Junckeris yra pareiškęs, kad kitais metais nesieks antrosios kadencijos.

„Neskoninga, kaip kai kurios žiniasklaidos priemonės dabar žeminančiomis antraštėmis išnaudoja pirmininko skausmus“, - teigė J. C. Junckerio aplinkos šaltinis. Esą nedera viešai diskutuoti apie sveikatos problemas.

J. C. Junckeris liepos 25-ąją Vašingtone dalyvaus pokalbiuose dėl prekybos konflikto su JAV.