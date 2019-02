EK atstovė Mina Andreeva ketvirtadienį pareiškė, kad „Vengrijos vyriausybės kampanija iškraipo tiesą ir siekia nupiešti niūrų vaizdą, kad rezgamas slaptas sąmokslas pakurstyti migraciją į Europą“. Pagrindinė ES vykdomosios valdžios institucija išplatino pareiškimą, kuriame papunkčiui išdėstė, kad neplanuoja primesti valstybėms narėms privalomų migrantų perkėlimo kvotų ir pareiškė, jog deda didžiules pastangas kovodama su žmonių kontrabanda. Pasak M. Andreevos, Vengrijos piliečiai „nusipelno faktų, o ne pramanų“. Per ministro pirmininko Viktoro Orbano rinkimų kampaniją vengrų vyriausybė siuntė piliečiams premjero laišką, kuriame įspėjama, kad „Briuselio biurokratai nori palaužti imigracijai nepritariančių šalių pasipriešinimą“. Ginčas tarp Briuselio ir Budapešto įsiplieskė likus trims mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų.

