Europos ir JAV duomenys apie koronavirusą siunčia pavojaus signalą jauniems žmonėms

Nepaisant pirminių duomenų iš Kinijos, rodžiusių, kad pažeidžiamiausi yra vyresnio amžiaus žmonės, taip pat turintys sveikatos problemų, paaiškėjo, jog jauni žmonės – nuo dvidešimties su trupučiu iki neseniai įžengusių į penktą dešimtį – irgi gali sunkiai susirgti. Kaip rodo pranešimai iš Italijos ir Prancūzijos, daugelis yra gydomi intensyvios terapijos skyriuose. Ypač didelis pavojus kyla turintiems sveikatos problemų, kurios anksčiau jiems apskritai nebuvo diagnozuotos.

„Gali būti, kad tarp tūkstantmečio kartos – mūsų didžiausios kartos, mūsų ateities kartos, turinčios būti mūsų atrama artimiausiais dešimtmečiais – atstovų gali būti neproporcingai daug užsikrėtimų“, – trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje, cituodama pranešimus, kalbėjo Deborah Birx, Baltųjų rūmų kovos su koronavirusu darbo grupės koordinatorė.

Šį susirūpinimą patvirtina ir duomenys. Italijoje, rimčiausiai koronaviruso paliestoje Europos valstybėje, beveik ketvirtadalis iš visų koronavirusu susirgusių pacientų yra nuo 19 iki 50 metų amžiaus, rodo puslapio „Statista“ duomenys.

Panašios tendencijos ryškėja ir Jungtinėse Valstijose. Pasak Ligų kontrolės ir prevencijos centrų, iš maždaug 2,5 tūkst. pirmųjų koronaviruso atvejų Jungtinėse Valstijose 705 susirgusieji buvo nuo 20 iki 44 metų amžiaus. Nuo 15 iki 20 proc. galiausiai atsidūrė ligoninėje, o keturiems proc. iš jų prisireikė intensyvios terapijos.

Vienas iš šių jaunesnio amžiaus suaugusiųjų yra Clementas Chow, Jutos universiteto genetikos docentas. „Aš esu jaunas ir nepriklausau rizikos grupei, tačiau atsidūriau intensyvios terapijos skyriuje, mano atvejis yra labai rimtas. Apie šį virusą išties žinome nedaug“, – kovo 15 dieną „Twitter“ rašė C. Chow.

C. Chow „Twitter“ įrašuose pasakojo apie savo būklę: jam keletą dienų buvo šiek tiek pakilusi temperatūra, paskui prasidėjo smarkus kosulys, pasibaigęs kvėpavimo takų sutrikimais. Paaiškėjo, kad C. Chow užsikrėtė koronavirusu. Galiausiai jis atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje ir buvo prijungtas prie kvėpavimo aparato. Kai atvyko praėjusį ketvirtadienį, C. Chow čia buvo pirmasis pacientas. „Dabar pacientų yra žymiai daugiau“, – „Twitter“ rašė jis.

C. Chow įrašuose savo amžiaus nenurodė, tačiau jo laboratorijos puslapyje rašoma, kad 2003 jis baigė universitetą ir turi du neklaužadas vaikus. Į „Bloomberg“ prašymą patvirtinti ir pakomentuoti savo situaciją C. Chow neatsakė.

Mirties rizika iš tiesų didėja su amžiumi. Pasak JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų pranešimo, nors šalyje buvo tik 144 vyresni nei 85 metų amžiaus pacientai, 70 proc. atsidūrė ligoninėje, 29 proc. prisireikė intensyvios priežiūros. Kaip teigiama savaitinėje sergamumo ir mirtingumo ataskaitoje, mirė vienas iš keturių.

Visgi gausėjantys duomenys rodo, kad kūdikiai ir maži vaikai taip pat gali būti sunkių komplikacijų rizikos grupėje. Kaip rodo praėjusią savaitę „Pediatrics“ paskelbtas tyrimas, apėmęs daugiau nei du tūkstančius Kinijoje COVID-19 susirgusių mažų vaikų, kinų gydytojai nustatė, kad maždaug 11 proc. kūdikių ir 7 proc. mažų vaikų bei ikimokyklinukų susirgimo atvejų buvo vertinami kaip sunkūs ar kritiški. Nors tai vis vien mažesnis sunkių susirgimų skaičius nei suaugusiųjų atveju, vargu, ar galima teigti, kad jis yra nereikšmingas.

Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prašė jaunų žmonių liautis elgtis neatsakingai – rengti vakarėlius, eiti į paplūdimį, pramogauti baruose. Tačiau, kadangi universitetų miesteliai visoje šalyje užsidaro ir studentai privalo išvykti, netgi ir sąmoningiausiems jauniems suaugusiems situacija tampa sudėtinga. Dauguma, supratę, kad jų mokslo metai sutrumpėjo ir studijų baigimo planai sužlugo, važiuoja ar skrenda namo, kur rizikuoja koronavirusu apkrėsti tėvus ir senelius.

Toks pat rūpestis kyla ir dėl dideliuose miestuose savarankišką gyvenimą pradėjusių jaunų žmonių, kurie staiga susidūrė su poreikiu sugrįžti į gimtuosius miestus. Livios Calari tėtis jau seniai maldauja dukters sugrįžti namo. 25-erių Livia su vaikinu gyvena Niujorke, Brukline. Jiedu nervingai stebėjo vis dažnėjančius pareigūnų perspėjimus ir miesto, kuriame gyvena, užsidarymą. Tačiau bent kol kas jie lieka.

Pora augina dvi kates, kurias reikėtų vežtis drauge. Jeigu jie nutartų prisiglausti pas L. Calari tėtį Vašingtone, privalėtų dvi savaites karantinuotis atskirai nuo artimųjų. Be to, jiedu nerimauja, kad galėtų netyčia paskleisti virusą.

„Aš smarkiai nerimauju, galbūt net per daug, kad galiu jį apkrėsti. Jausčiausi siaubingai“, – apie 65-erių tėtį kalbėjo L. Calari.

Galiausiai, apsvarsčiusi galimus variantus, pora nutarė likti Niujorke ir pasižiūrėti, ar izoliacija pasieks tokį lygį, kai jiedu nebegalės netgi išeiti iš savo buto ir keliauti pasivaikščioti.

Svarbiausia – likti namuose

Su infekcija kovojantys specialistai yra pasirengę imtis įvairiausių priemonių, kad tik jauni žmonės išgirstų jų žodžius, įskaitant „Barstool Sports“ kuriamą tinklalaidę „Pardon My Take“. Tai viena populiariausių jaunų klausytojų su sportu susijusių laidų.

Anthony Fauci, Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto vadovas, pasakojo tinklalaidės vedėjams, kokį stresą kelią viruso protrūkis.

„Negalite net įsivaizduoti. Matėme, kas vyko Kinijoje, matome, kas vyksta Italijoje. Jungtinėse Valstijose plinta virusas, tad mes norime visomis išgalėmis užtikrinti, kad nepasieksime tokio ligos siautėjimo ir kančių lygmens, kokį matome kitose šalyse“, – kalbėjo A. Fauci.

Jis paragino jaunus žmones kuo labiau stengtis apsaugoti save ir kitus.

„Niekas nėra nepažeidžiamas, tačiau net jeigu jums sekasi labai gerai ir jaučiatės puikiai, privalote prisidėti prie visos šalies pastangų suvaldyti virusą. Šioje situacijoje nesate pasyvus stebėtojas. Esate svarbi dabar vykdomo plano suvaldyti šią epidemiją dalis. Mums išties jūsų reikia. Sėkmė mums nusišypsos tik su jūsų pagalba“, – aiškino A. Fauci.