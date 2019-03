Už tokį sprendimą Briuselyje balsavo 190 delegatų iš 194, BNS pranešė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Gabrielius Landsbergis. „Priimtas formalus sprendimas, kad narystė suspenduota“, – sakė G. Landsbergis. V. Orbanas jau ne vienerius metus kritikuojamas dėl teismų, opozicijos, žiniasklaidos ir akademinės laisvės varžymo, o paskutiniu lašu tapo kontroversiška kampanija prieš migraciją. „Fidesz“ užsakytuose reklaminiuose plakatuose buvo vaizduojami Europos liaudies partijai priklausantis Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir JAV gyvenantis liberalių pažiūrų milijardierius George'as Sorosas, neva skatinantys masinę migraciją į Europą. Prieš balsavimą per diskusijas Briuselyje G. Landsbergis sakė, kad V. Orbanas kelia grėsmę liberaliai tvarkai Europoje ir skatina populizmo plitimą. Pasak politiko, informacinė kampanija gali būti tiesiog įžūli kampanija, kai V. Orbanas ieško priešų siekdamas laimėti rinkimus. „Tačiau galbūt yra piktavališkesnis planas – pasitelkiant EPP sukurti neliberalią tvarką Europoje“, – perspėjo jis. Pasak G. Landsbergio, V. Orbano veikla skatina populizmą visoje Europoje, įskaitant Lietuvoje. „Ponas Orbanas pradeda matyti, kaip kitose šalyse ima rastis sekėjų. Taip pat ir mano šalyje. Dygsta populistinių neliberaliųjų partijų ir politikų su viltingu pažadu – matote, EPP ir ES neprieštarauja, kad skleistume melagingas naujienas, iškraipytume įstatymo viršenybę, ir Dievas žino, ar apskritai būsime sustabdyti. Aukso amžius visokių rūšių populistams“, – kalbėjo politikas. „Tačiau man tai nepatinka. Esu pažadėjęs savo rinkėjams, kad Lietuva ir mano partija statys ir stiprins Europą, o ne ją ardys. Taigi, nestovėsiu ir nežiūrėsiu nuleidęs rankas“, – teigė G. Landsbergis. G. Landsbergis tikino, kad jį suglumino V. Orbano teiginiai, esą TS-LKD ir „Fidesz“ nesutaria dėl krikščioniškų vertybių ir migracijos. „Galbūt esama kažkokių naujų, nežinomų krikščioniškų vertybių, skleidžiamų kokio nors kito popiežiaus, o ne popiežiaus Pranciškaus. Tačiau bijau, kad man apie jas nežinoma, ir nežinau žmonių savo partijoje, kurie galėtų būti apkaltinti joms nepritariantys“, – sakė G. Landsbergis. „Karalius Henrikas VIII kadaise pasiskelbė naujos Bažnyčios vadovu ir naujų vertybių, kurias jis buvo nusiteikęs uoliai ginti, prievaizdu. Tačiau abejoju, kad jums, pone Orbanai, būtu malonu būti laikomam kažkokios „naujos religijos“ gynėju“, – ironizavo politikas. G. Landsbergis apkaltino V. Orbaną, kad jo politika paremta melu. „Krikščioniška meilė, užuojauta artimui, nuolatinės tiesos ir doros paieškos – esu įsitikinęs, kad būtent šiomis vertybėmis remiasi EPP ir ES, ir nemanau, kad turėtume kaip nors dėl to nesutarti. Tačiau jeigu mėginsite teisintis, kad melas, ant kurio, regis, buvo pastatyta jūsų politinė imperija, yra jūsų ginamos vertybės – ką gi, tuomet mes nesutariame“, – teigė konservatorių lyderis. „Žinau, kad migracija yra opi tema. Tačiau, jeigu teisingai skaitau popiežių Pranciškų, turėtume padėti patekusiems į bėdą – arba bent jau pagelbėti jiems padėti sau“, – pridūrė jis. Kai kurie dešinieji nuogąstavo, kad Vengrijos lyderis gali sujungti jėgas su Italijos vicepremjeru Matteo Salvini ir drauge su šiuo italų kraštutinių dešiniųjų partijos „Lyga“ (Lega) vadovu sukurti atskirą frakciją Europos Parlamente. Artėjant gegužę vyksiantiems įtemptiems EP rinkimams kai kurie EPP nariai taip pat būgštauja, jog nubausdami V. Orbaną jie gali netekti prieš imigraciją nusistačiusių ir vengrų premjero griežtąją liniją palaikančių rinkėjų paramos.

