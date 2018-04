Taip pavyko „suduoti skaudų smūgį“ vadinamosios „Islamo valstybės“ galimybėms skleisti propagandą, penktadienį Hagoje pareiškė Europolo vadovas Robas Wainwrightas. Operacija esą pirmiausiai buvo nukreipta prieš IS agentūrą „Amaq“, kuri dažnai skelbia grupuotės pareiškimus.

Dvi dienas trukusi akcija buvo naujausias 2015 pradėtos kampanijos etapas, ji pirmiausiai buvo nukreipta prieš „Amaq“, tačiau tai pat kitus žiniasklaidos kanalus, pavyzdžiui, radijo stotį „al-Bayan“.

Akcija buvo koordinuojama iš Europolo būstinės Hagoje. Nacionaliniai policijos daliniai konfiskavo serverius Nyderlanduose, Kanadoje bei JAV, taip pat medžiagą Bulgarijoje, Prancūzijoje ir Rumunijoje.

IS džihadistai, be kita ko, per „Amaq“ prisiėmė atsakomybę už išpuolius Paryžiuje, Briuselyje, Barselonoje ir Berlyne.