Per moksleivių atostogas slidinėtojų knibždančiose Alpėse dėl „smarkaus snygio“ buvo uždaryti slidinėjimo takai Val d'Izero kurorte, o Šamoni kurorto valdžia nurodė saugumo sumetimais sustabdyti daugelį keltuvų. „Tikslas – užtikrinti visų saugumą“, – sakė slidinėjimo vadovas Davidas Ponsonas Savojos regione, kuriame jau antrą dieną buvo uždaryta daugybė trasų. Tuo tarpu Prancūzijai priklausančią Korsikos salą Viduržemio jūroje niokojo liepsnos. Dėl smarkaus vėjo sugadintų elektros linijų dviejose vietose kilę miškų ir krūmynų gaisrai sparčiai išplito, juos gesino beveik 400 ugniagesių. Liepsnose apdegė trys žmonės. Kanale di Verdėje prie Kjatros netoli rytinės salos pakrantės liepsnos pasiglemžė tris šimtus ožkų ir padegė dešimt namų – penki iš jų sudegė iki pamatų, pranešė vietos pareigūnai. Liepsnų plitimo greitis buvo „išskirtinis viduržiemiui“, nurodė prefektūra. Aprimus vėjui, į kovą su ugnimi buvo išsiųsti du ugniagesių sraigtasparniai. „Eleanor“, jau ketvirta nuo gruodžio Europai smogusi didelė audra, kontinentą pasiekė trečiadienį. Prieš tai ji kėlė sumaištį Britanijoje ir Airijoje. Europoje audra nusinešė keturių žmonių gyvybes. Prancūzijos Alpėse per incidentą Morijono kurorte 21 metų slidininką užmušė nuvirtęs medis. Dar du žmonės žuvo didžiulės bangos nublokšti į jūrą Ispanijos šiaurinėje Baskijos pakrantėje. Porą gelbėti bandžiusį jauną vyrą teko ištraukti į krantą gelbėtojams. Ketvirtadienį ugniagesiai pranešė apie žuvusią aštuoniasdešimtmetę Prancūzijos Alpių Krets en Beldono miestelyje, kur dėl smarkių liūčių iš krantų išsiliejęs upelis užtvindė jos namus. Prancūzijoje iš viso sužeisti 29 žmonės, keturi iš jų – sunkiai. Vieną moterį sunkiai sužeidė ant jos užkritęs betoninis blokas. Šveicarijos vidurio miestelyje Lenke aštuoni žmonės buvo sužeisti, smarkiam vėjo gūsiui nuo bėgių nuvertus keleivinio traukinio vagoną. Dar vienas žmogus buvo sužeistas nuvirtusio medžio Olandijos pietiniame Heso miestelyje. Nutrūkęs elektros tiekimas Dėl smarkių vėjų ir didžiulių bangų visoje Ispanijos šiaurinėje pakrantėje buvo paskelbtas „oranžinis“, trečias pagal keturbalę skalę, pavojaus lygis. Pietvakarių Ispanijoje daugiau nei 40 miestų dėl penktadienį prognozuojamų liūčių į ketvirtadienį perkeltos tradicinės Trijų karalių dienos eisenos. Nors iki ketvirtadienio audra aprimo, tačiau rytinėje Prancūzijos dalyje dėl galimų stiprių vėjų, potvynių ir nuošliaužų paliktas „oranžinis“ pavojaus lygis. Visoje Prancūzijoje elektros energijos tiekimas nutrūkęs 29 tūkst. vartotojų, maždaug trečdalis jų yra – Korsikoje. Trečiadienio vakarą Vokietijoje anksčiau dėl smarkių vėjų paskelbtas pavojaus lygis buvo sumažintas, tačiau keliose žemėse problemų kelia labai pakilęs vanduo. Mozelio slėnyje dėl gausiai iškritusių kritulių sustabdytas laivų eismas. Reino upės vanduo ketvirtadienį pakilo iki septynių metrų žymos ir jo lygis toliau augo, pranešė laikraštis „Bild“. Vandens lygiui pasiekus 8,3 metrų žymą, vandens transporto eismas upėje bus sustabdytas. Dėl smarkių vėjų trečiadienį teko uždaryti Strasbūro ir Bazelio-Miulūzo-Freiburgo oro uostus, bet po vidurdienio jie buvo vėl atidaryti. Taip pat vėlavo lėktuvų skrydžiai iš Paryžiaus, Frankfurto ir Amsterdamo. Dėl nepalankių orų buvo sutrikęs susisiekimas traukiniais ir keliais. Daug kur juos blokavo užvirtę medžiai, elektros linijos arba kitokios nuolaužos. Trečiadienio rytą Paryžiuje dėl smarkaus gūsingo vėjo, kurio greitis vietomis siekė iki 80 km per valandą, turistai negalėjo lankytis Eiffelio (Eifelio) bokšte, bet vėliau jis buvo vėl atidarytas.

