Šveicarijoje dėl audros buvo atšaukti skrydžiai Ciuricho ir Bazelio oro uostuose, o viename greitkelyje vėjas nuvertė juo važiavusį sunkvežimį. Prie Ciuricho ežero tūkstančiams būstų nutrūko elektros tiekimas, ugniagesiai buvo kviečiami valyti medžiais užverstų kelių. Dėl stiprių liūčių kai kur kilo potvynių.

Anglijoje audrą lydėjo kruša ir žaibai, dėl jų teko uždaryti keletą tiltų ir kelių. Pietvakarių Anglijoje, Kornvalyje, ypatingai didelis potvynis išvertė dalį uosto sienos ir į uostą pradėjo veržtis jūros vanduo.

Dėl apvirtusių automobilių pareigūnams teko uždaryti kelias atkarpas trijuose svarbiausiuose Anglijos greitkeliuose. Didžiosios Britanijos meteorologijos tarnyba nurodo, kad už 450 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Londono esančioje Kambrijoje per patį audros įkarštį vėjo gūsių greitis siekė iki 160 km per valandą.

Vėliau Lamanšo sąsiaurį kirtusi audra pakeliui niokojo elektros tiekimo linijas Prancūzijoje bei Vokietijoje. Meteorologai perspėja, kad trečiadienį vėjo greitis gali siekti iki 130 km per valandą.

Prancūzijos nacionalinė elektros energijos tiekėja pranešė, kad dėl audros visoje šalyje be elektros liko maždaug 200 tūkst. namų, iš jų 30 tūkstančių – Paryžiaus regione.

Šiaurinėje Prancūzijoje per audrą vėjo greitis siekė maždaug 145 km per valandą ir buvo vienas stipriausių, kokius šalis yra mačiusi per pastaruosius kelerius metus. Daugelis žmonių socialiniuose tinkluose skelbė nuvirtusių medžių, pastolių ir apgadintų automobilių nuotraukas.

Brilliant video of a @Mini powering through a wave during #StormEleanor in Galway. pic.twitter.com/DNEDfmZEOA

— Richard Conachey (@RichySpeedbird) January 2, 2018

Paryžiaus regione ant automobilio užvirtęs medis sunkiai sužalojo vieną žmogų, dar vienas gyventojas sunkiai susižeidė nukritęs nuo pastato. Kaip pranešė Prancūzijos vidaus reikalų minisiterija, iš viso šalyje per audrą sužeisti devyni žmonės, keturi iš jų – sunkiai.

Stiprus vėjas sukėlė nepatogumų ir Charles'o de Gaulle'io oro uoste, kuriame dėl papildomų apsaugos priemonių, laipinant keleivius į lėktuvus, skrydžiai šiek tiek vėlavo.

Daugelyje Vokietijos regionų dėl audros buvo uždaryti zoologijos sodai, vanduo užliejo kelius, nuo bėgių nuvažiavo vienas traukinys.

Vokietijos naujienų agentūra DPA pranešė apie vakarinėje šalies dalyje netoli Liuneno nuriedėjusį traukinį, kuris užvažiavo ant išversto medžio. Apie sužeistus žmones pranešimų nėra.

Dėl nuvirtusių medžių ir potvynių buvo uždarytos kai kurios greitkelių atkarpos prie Duisburgo ir Julicho miestų.

Bavarijoje vienai dienai buvo uždaryti Miuncheno ir Augsburgo zoologijos sodai, neveikė į aukščiausią Vokietijos Cugšpicės kalną keliantis funikulierius.

JAV ir Kanadoje – rekordiniai šalčiai

JAV šiaurinius regionus ir Kanadą sukaustęs stingdantis šaltis įkalino žmones namuose, dėl jo išsikrovė automobilių akumuliatoriai, o su rimtais sunkumais vykdydami savo pareigas susidūrė net ugniagesiai.

Dienraščio „The Washington Post“ orams skirtas tinklaraštis „Capital Weather Gang“ (CWG) savo tviterio paskyroje taip pat parašė: „Ateinančią savaitę JAV, palyginti su normalia padėtimi, taps šalčiausiu regionu pasaulyje“. „Atkreipkite dėmesį, kad likusioje pasaulio dalyje bus daug šilčiau nei įprasta – ypač jeigu kas nors mėgintų teigti, kad šalčio banga JAV paneigia pasaulinį atšilimą; taip bus kalbama bet kokiu atveju – ir neatsakingai“, – rašo CWG.

JAV Ohajo valstijoje trečiadienį autobuso stotelėje mirtinai sušalo benamis, o Pensilvanijoje žmonėms buldozeriu teko valyti sniegą, arktiniam šalčiui sukausčius beveik visą Kanadą ir Jungtinių Valstijų šiaurę.

Beveik visoje Kanadoje, įskaitant daug gyventoju turinčias Ontarijo ir Kvebeko provincijas, vietos bendruomenės buvo įspėtos dėl speigo. Jungtinėse Valstijose vienas benamis mirtinai sušalo autobusų stotelėje Ohajo valstijos Sinsinačio mieste, pranešė vietos žiniasklaida, remdamasi policija ir pagalbą benamiams teikiančia organizacija.

Pranešama, kad Toronte temperatūra nukrito iki minus 15 laipsnių Celsijaus, o Otavoje – iki minus 25 laipsnių. Žemiausia temperatūra – minus 42,8 laipsnio – užfiksuota Armstronge Ontarijo provincijoje.

Įspėjimai dėl šalčio skelbiami, kai „dėl itin žemos temperatūros ar žvarbaus vėjo padidėja grėsmė žmonių sveikatai, t. y., kyla nušalimų ar hipotermijos pavojus“, nurodė vyriausybės agentūra „Environment Canada“. Temperatūra yra 10–20 laipsnių žemesnė nei įprasta šaltuoju metų sezonu, sakė „Environment Canada“ meteorologas Alexandre'as Parent'as.

Prognozuojama, kad panašūs šalčiai išsilaikys iki sausio pradžios. „Nepamenu, kad anksčiau tokioje didelėje teritorijoje tiek laiko būtų laikiusis tokia žema temperatūra“, – sakė A. Parent'as.