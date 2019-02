Europos sostinėse šiuo metu vis stiprėja pavojaus signalas, kad Theresa May Didžiają Britaniją veda į diplomatinę katastrofą, visiškai neįvertindama, kam paskutinės minutės ES viršūnių susitikime, vyksiančiame likus vos savaitei iki galutinės Didžiosios Britanijos pasitraukimo datos, yra pasirengę Europos Sąjungos lyderiai, rašo politico.eu.

Prabėgus mėnesiui po patirto didžiausio pralaimėjimo per visą šiuolaikinę Didžiosios Britanijos parlamento istoriją, Th. May tik dar atkaliau įsikimba į savo strategiją pasitelkti „Brexit“ pritariančius parlamentarus ir ją palaikančią Šiaurės Airijos demokratinę unionistų partiją, kad šie paremtų jos siūlomą susitarimą ir užtikrintų teisiškai įpareigojančius „Brexit“ susitarimo, pasiekto dar lapkritį, pokyčius. To paties sutarimo, kuris parlamente buvo sutriuškintas rekordine dauguma.

Th. May ministrai pastaruoju metu vykdė diplomatinius žygius į Briuselį, Strasbūrą, Paryžių ir Dubliną, o pati premjerė kalbėjosi su Vokietijos, Portugalijos, Austrijos ir Švedijos lyderiais. Šią savaitę ji ir vėl sugrįš į Briuselį derėtis su Europos Komisijos primininku Jeanu-Claude’u Junckeriu.

Nepaisant vasario 7 dieną parlamente patirto dar vieno pralaimėjimo (tiesa, šį kartą balsavimas dėl „Brexit“ susitarimo buvo labiau simbolinis), premjerės strategija nesikeičia. „Valdžios pozicija išlieka tokia pat: išspręsti apsidraudžiamųjų priemonių („backstop“) mechanizmo klausimą, o tuomet sugrįžti į parlamentą naujam reikšmingam balsavimui“, – po balsavimo BBC sakė Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom.

Tačiau Briuselyje neblėsta skeptiškas nusiteikimas dėl dabartinio diplomatinio sąmyšio turinio. „Jokios realios derybos nevyksta. Veikiau Th. May kalbasi su lyderiais, žvalgosi ir mėgina savo šalies gyventojams sudaryti įspūdį, kad vyksta rimtos derybos, tokiu būdu bandydama laimėti šiek tiek laiko. Joks susitarimas nėra pateiktas. Tikimės jį išvysti bent jau kovą“, – sakė vienas ES diplomatas.

„Naujienų nebuvimas ne visuomet yra gera naujiena. ES-27 iš Londono tebelaukia konkrečių ir realistiškų pasiūlymų“, – „Twitter“ rašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.

No news is not always good news. EU27 still waiting for concrete, realistic proposals from London on how to break #Brexit impasse. pic.twitter.com/8vcDlAJeAn— Donald Tusk (@eucopresident) February 13, 2019