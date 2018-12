Operaciją koordinavo Italijos kovos su mafija ir terorizmu nacionalinė valdyba. Tarp sulaikytųjų esama įtakingų Kalabrijos ir Europos organizuoto nusikalstamumo atstovų, pažymi laikraštis „Corriere della Calabria“. Sulaikyti asmenys kaltinami narkotikų gabenimu, ryšiais su mafijos grupuotėmis, pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais. Antradienį Sicilijoje buvo sulaikyti 46 nusikalstamos organizacijos „Cosa Nostra“ nariai, tarp jų naujuoju mafijos bosu įvardijamas Settiminas Mineo. Šis 80-metis juvelyras laikomas garsiojo mafijos boso Toto Riinos, kuris pernai mirė kalėjime, įpėdiniu. Mafijos krikštatėviui S. Riinai teismas buvo paskelbęs 26 įkalinimo iki gyvos galvos nuosprendžius.

