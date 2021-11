Europarlamentarai: moterys Lenkijoje neturėtų mirti dėl abortų ribojimų

Kaip rašoma pranešime spaudai, rugsėjį trisdešimtmetė nėščia moteris mirė nuo septinio šoko, nes jos gydytojai, užuot atlikę gyvybę gelbstintį abortą, laukė vaisiaus mirties, nes Lenkijoje galioja teisėtų abortų apribojimai gydytojams. Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje (373 balsai už, 124 prieš, 55 susilaikius), Europos Parlamentas (EP) ragina Lenkijos vyriausybę užtikrinti, kad šalyje „dėl šio ribojančio įstatymo daugiau nemirtų nė viena moteris“.

Europarlamentarai griežtai smerkia 2020 m. spalio 22 d. priimtą neteisėtą Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimą, kuriuo nustatomas beveik visiškas abortų draudimas, keliantis pavojų moterų sveikatai ir gyvybei. Jie ragina Lenkiją nedelsiant užtikrinti moterims prieigą prie saugių, teisėtų ir nemokamų nėštumo nutraukimo paslaugų. Per pastaruosius 10 mėnesių Lenkijos ligoninėse tik 300 moterų pasinaudojo aborto paslaugomis dėl grėsmės gyvybei ir sveikatai, tuo tarpu per pastaruosius 12 mėnesių „Abortai be sienų“ tinklo atstovai padėjo nutraukti nėštumą 34 tūkst. moterų iš Lenkijos.

EP nariai apgailestauja, kad dėl abortų ribojimo moterys yra priverstos ieškoti nesaugių abortų galimybių, vykti į užsienį, kad pasidarytų abortą, arba išnešioti vaisių prieš savo valią, be kita ko, mirtinų arba sunkių vaisiaus apsigimimų atvejais. Todėl jie ragina ES valstybes veiksmingiau bendradarbiauti siekiant palengvinti tarpvalstybinę prieigą prie nėštumo nutraukimo paslaugų, pavyzdžiui, suteikiant Lenkijos moterims galimybę nemokamai ir saugiai nutraukti nėštumą kitų ES valstybių sveikatos priežiūros įstaigose.

Rezoliucijoje EP taip pat smerkia stiprėjančią priešišką aplinką moterų teisių gynėjimas, o Lenkijos valdžios institucijas ragina užtikrintų šių asmenų teisę viešai reikšti savo nuomonę, nebijant persekiojimo ir grasinimų. Europarlamentarai griežtai smerkia neproporcingą teisėsaugos institucijų jėgos panaudojimą prieš protestuotojus ir ragina Lenkiją užtikrinti, kad protestuotojus puolantys asmenys būtų patraukti atsakomybėn už savo veiksmus.

EP nariai taip pat atkreipia dėmesį, kad sprendimas dėl abortų yra dar vienas politinio teismų perėmimo ir sisteminio teisinės valstybės žlugimo Lenkijoje pavyzdys. Todėl jie ragina ES Tarybą įtraukti šį klausimą į šiuo metu atliekamą tyrimą dėl teisės viršenybės padėties Lenkijoje.