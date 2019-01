Įvairioms partijoms priklausančių europarlamentarų grupė tokį laišką parašė prieš britų parlamento antradienio balsavimą dėl „Brexit“ plano. Britų ministrei pirmininkei Theresai May per šį balsavimą gresia pralaimėjimas ir vis garsiau spėliojama, kad Londonui teks prašyti Briuselio padaryti išstojimo proceso pauzę. Šis „50-ojo straipsnio“ procesas numato Britanijos išstojimą iš Europos Sąjungos kovo 29 dieną, su sutartimi ar be jos. Pasak pareigūnų, ES lyderiai, kurie lapkričio pabaigoje su Th. May pasirašė išstojimo susitarimą, galėtų sutikti pratęsti terminą, kad būtų išvengta trikdančio ryšių nutrūkimo. Vienas Europos teismas nusprendė, kad Britanija galėtų vienašališkai atšaukti sprendimą pradėti dvejus metus trunkantį išstojimo pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį procesą, jei nuspręstų išvis atsisakyti „Brexit“. Tačiau ES lyderiai turėtų vienbalsiai sutarti dėl atidėjimo siekiant suteikti Th. May laiko skeptiškiems britų parlamentarams įtikinti arba rinkimams ar antram referendumui organizuoti. Europarlamentarai, įskaitant socialistų grupės lyderį Udo Bullmanną ir žaliųjų lyderį Philippe'ą Lambertsą, sakė, kad pritartų tokiam atidėjimui. „Šiltai sutiktume bet kokį britų sprendimą likti ES“, – sakoma laiške, kurį šeštadienį paskelbė Vokietijos žiniasklaida. „Mes labai vertinome didžiulį poveikį, kurį britų politikai ir piliečiai padarė Europos projektui, – rašė europarlamentarai. – Mums trūks nepaprastos mūsų kolegų britų kompetencijos... „Brexit“ susilpnins mus visus. Mes norime, kad jūs liktumėt.“ Jei kovo 29-osios terminas bus atidėtas, „Brexit“ komplikuos gegužės 22 dieną prasidėsiančių Europos Parlamento rinkimų planavimą. Jei „Brexit“ kol kas neįvyks, Britanija gali tikėtis naujos savo europarlamentarų grupės, ir ES pareigūnai nori, kad procesas pasibaigtų prieš naujo Parlamento susirinkimą. „Jei JK per Europos rinkimus vis dar bus ES, tuomet jie turės organizuoti balsavimą, – AFP sakė vienas Europos diplomatinis šaltinis. – Tai būtų keista situacija, nes britų europarlamentarai posėdžiautų tik laikinai, ribotą periodą.“ Diplomatas sakė, jog daug kas priklausys nuo laukiamo Th. May pralaimėjimo masto. Jei persvara bus maža, Europa galėtų suteikti Th. May progą patraukti savo pusėn daugiau britų parlamentarų, bet jei jos pralaimėjimas bus triuškinantis, Britanija galėtų išstoti kovo 29 dieną be susitarimo.

