Netrukus po 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku dėl audros atšaukti skrydžiai buvo atnaujinti maždaug vidurdienį. Nyderlandų avialinijos KLM dar prieš audrą atšaukė daugiau nei 200 savo lėktuvų skrydžių į oro uostą ir iš jo.

Audra sutrikdė eismą ir Olandijos keliuose – vėjas vartė medžius, sunkvežimių priekabas ir apsunkino jos padarinių tvarkymo darbus. Amsterdamo valdžia dėl audros sustabdė tramvajų eismą ir uždarė miesto zoologijos sodą.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba užregistravo iki 140 kilometrų per valandą siekiančius vėjo gūsius Huk van Holande, audrai slenkant Olandijos pakrante.

Meteorologai taip pat atidžiai stebi gamtos stichiją šiame žemumų krašte ir dėl pakilusio vandens uždarė nuo potvynių saugantį barjerą už 75 kilometrų į rytus nuo Amsterdamo.

Prieš sustabdydama visų traukinių eismą Nyderlandų geležinkelių tarnyba pranešė apie virtinę incidentų, per vieną kurių traukinys rėžėsi į barjerą. Daugiau informacijos apie pastarąjį įvykį geležinkeliai nepateikė.

Amsterdame vienas vyras per plauką išvengė mirties, kai ant jo motorolerio užvirto medis. Pats vyras nenukentėjo.

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų iš Nyderlandų, kuriuose užfiksuota, kaip dėl stipraus vėjo žmonės neišsilaiko ant kojų.

Nyderlandų Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per audrą virtus medžiams, žuvo du žmonės.

Trečio žmogaus mirtis, manoma, irgi susijusi su audra, tik policija dar galutinai neišaiškino jo mirties aplinkybių.

Belgijoje per audrą žuvo mažiausiai vienas žmogus, Gente uždarytas uostas.

Vokietijoje daugelyje regionų dėl stipraus vėjo laikinai uždarytos mokyklos. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje sustabdytas traukinių eismas.

Rumunijoje dėl audros ir gausaus sniego apie 32 tūkst. žmonių liko be elektros.

Kaimyninėje Belgijoje dėl stiprių vėjų buvo uždarytas Gento uostas, keliuose sostinės Briuselio rajonuose sustabdytas tramvajų eismas.

Vokietijos geležinkeliai dėl audros sustabdė traukinių eismą daugiausiai gyventojų turinčioje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje.

Ketvirtadienį buvo užtverta aikštė priešais garsiąją Kelno katedrą, baiminantis dėl pastato mūrinių detalių galimo byrėjimo esant stipriam vėjui. Daugelyje Vokietijos rajonų buvo uždarytos mokyklos, vaikai leido dieną namuose.

Vokietijos naujienų agentūra DPA pranešė, kad dėl oro sąlygų buvo atšaukti vos keli skrydžiai visoje Vokietijoje.

Didžiojoje Britanijoje per audrą elektros neteko tūkstančiai namų, vietomis stiprus vėjas apgadino traukinius varančias elektros linijas, vartė ant bėgių medžius ir taip privertė tūkstančius keleivių vėluoti.

Storm update: currently 260 flights have been cancelled. This mainly affects flights to and from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to 30 minutes. Our flight schedule will be disrupted for the rest of the day. pic.twitter.com/5t8Vox3ot6

— Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018