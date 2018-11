Už kandžią žinučių socialiniame tinkle „Twitter“ virtinę D. Trumpą kritikavo buvęs JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry. Jis paragino prezidentą liautis priekaištavus Prancūzijai ir pasistengti išlaikyti draugiškus santykius nors su keliomis valstybėmis. „Donaldas Trumpas „myli“ (Šiaurės Korėjos lyderį) Kim Jong Uną, bet įžeidinėja mūsų seną sąjungininką“, – tviteryje parašė J. Kerry. Jis pažymėjo, kad Prancūzija ne kartą palaikė Jungtines Valstijas. „Po 9/11 (2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktų JAV) Prancūzija prarado savo 88 narsius karius, žuvusius Afganistane“, – rašė buvęs JAV valstybės sekretorius. „Liaukitės rašęs tviterio žinutes. Amerikai reikia bent kelių draugų“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Trumpas: Vašingtonas žino apie Šiaurės Korėjos slepiamas raketų bazes Baltųjų rūmų patarėjas: JAV atnaujino prekybos derybas su Kinija Tuo metu Europos Parlamento Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) lyderis ir buvęs Belgijos premjeras Guy Verhofstadtas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nė neegzistuotų, jei Prancūzija Amerikos revoliucijos metu nebūtų suteikusi finansinės paramos. „Trumpas, regis, nesupranta, kad be prancūzų pinigų JAV nė neegzistuotų, nes Prancūzija finansavo Amerikos revoliuciją. Jie net padovanojo jums Laisvės statulą...“ – parašė jis tviteryje. Anksčiau antradienį D. Trumpas tviteryje pliekė E. Macroną už jo idėją sukurti Europos armiją ir pakartojo dažnai sakomą kaltinimą, kad Amerikos NATO sąjungininkės Europoje gynybai skiria per mažai lėšų. „Emmanuelis Macronas siūlo kurti savąją armiją, kad gintų Europą nuo JAV, Kinijos ir Rusijos. Bet per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karą (agresorė) buvo Vokietija. Kokioje gi padėtyje atsidūrė Prancūzija?“ – klausė Baltųjų rūmų vadovas. „Paryžiuje pradėta mokytis vokiečių kalbos, kol atėjo JAV. Mokėkit už NATO arba ne!“ – pridūrė jis. Šis įnirtingas tradicinio JAV sąjungininko, kuriam D. Trumpas anksčiau šiais metais Vašingtone buvo patiesęs raudoną kilimą, užpuolimas buvo surengtas vos dvi dienos po to, kai JAV prezidentas drauge su dešimtimis kitų pasaulio lyderių Paryžiuje dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginiuose. Sukritikavęs E. Macroną dėl gynybos, D. Trumpas užsipuolė jo, kaip prezidento pozicijas: „Problema ta, kad Emmanuelio labai mažas pritarimo reitingas Prancūzijoje, 26 proc., o nedarbo lygis siekia beveik 10 procentų.“ „Jis tik bandė pereiti prie kitos temos, – tęsė D. Trumpas, užsimindamas apie E. Macrono pasiūlymą sukurti Europos kariuomenę. – Beje, nėra šalies, labiau nacionalistinės už Prancūziją; labai išdidūs žmonės, ir teisingai!“ „PADARYK PRANCŪZIJĄ VĖL DIDŽIĄ!“ – toliau rašė D. Trumpas, perfrazuodamas savo paties rinkimų kampanijos šūkį, ir perėjo prie esą protekcionistinių muitų vynui. „Problema ta, kad Prancūzija labai apsunkina prekybą amerikietišku vynu Prancūzijos rinkoje ir taiko didelius muitus, tuo tarpu Jungtinės Valstijos prancūziškiems vynams viską supaprastina ir taiko labai mažus muitus. Tai nesąžininga, turi pasikeisti“, – parašė JAV valstybės vadovas. Prancūzijos prezidentūra atsisakė komentuoti D. Trumpo užsipuolimą. Tuo metu Vokietijos kanclerė Angela Merkel anksčiau antradienį Europos Parlamente pareiškė, kad pritaria idėjai sukurti Europos kariuomenę. „Jei pažvelgsime į praėjusių metų įvykius, iš tiesų svarbu tai, kad mes turime dirbti dėl vizijos vieną dieną sukurti realią, tikrą Europos armiją“, – per Europos Parlamento sesiją pasakė A. Merkel. Jos žodžiai buvo palydėti plojimais. A. Merkel pridūrė, kad šis pasiūlymas gali būti įgyvendinamas lygiagrečiai su transatlantiniu bendradarbiavimu NATO aljanse, tačiau „Europą apgins tik stipresnė Europa“. „Europa turi perimti mūsų likimą į savo rankas, jeigu mes norime ginti savo bendruomenę“, – pridūrė ji. „Aš siūlysiu įkurti Europos Saugumo Tarybą, kuriai būtų pirmininkaujama rotacijos tvarka“, – pažadėjo kanclerė.

