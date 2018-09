Tuo metu šalies sostinėje Adis Abeboje vyksta įpykusių žmonių protestai prieš šias žudynes. Per organizuotos nusikaltėlių gaujos plėšikavimus ir žudynes Burajaus mieste bei jo apylinkėse žuvo 23 žmonės ir dar 886 buvo priversti palikti savo namus, pranešė Oromijos regiono policijos komisaras Alemayehu Ejigu, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra „Ethiopia News Agency“ (ENA). Remiantis ENA pranešimu, buvo suimti daugiau nei 70 žmonių. Ministro pirmininko Abiy'aus Ahmedo administracijos vadovas Fitsumas Arega (Ficumas Arega) pareiškė, kad šalies lyderis „griežtai smerkia šias žudynes ir smurtinius nusikaltimus prieš nekaltus piliečius“. „Šios bailios atakos kelia didelį susirūpinimą dėl mūsų tautos vienybės ir solidarumo. Jos sulauks atitinkamo atsako“, – sakė F. Arega. Tikslaus žuvusiųjų skaičiaus jis nenurodė. Pirmadienį įtūžusi žmonių minia susirinko sostinės centrinėje Meskelio aikštėje protestuoti prieš šį smurto protrūkį, dėl kurio kai kas kaltina didžiausios šalies etninės grupės oromų jaunimą. Miesto centre budėjo sustiprintos policijos pajėgos, dalis protestuotojų blokavo kai kuriuos iš sostinės vedančius kelius. Savaitgalio smurto protrūkis kilo po triumfuojančio sukilėlių grupuotės Oromo išvadavimo frontas (OLF) lyderių sugrįžimo iš tremties. Ši anksčiau uždrausta grupuotė sudarė nusiginklavimo sutartį su reformas palaikančiu premjeru Abiy'umi Ahmedu. Keturis milijonus gyventojų turinti Adis Abeba yra mišrios etnininės sudėties miestas. Tačiau jis priklauso Oromijos regionui, kur gyventojų daugumai yra oromai. 2015 metų pabaigoje prasidėję oromų vadovaujami antivyriausybiniai protestai paskatino buvusio šalies lyderio atsistatydinimą ir Abiy'aus Ahmedo atėjimą į valdžią.

