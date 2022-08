ET ragina ištirti elgesį su pabėgėliais Latvijos ir Baltarusijos pasienyje

Kaip rašoma šiose ataskaitose, pabėgėliams, prieglobsčio ieškantiems asmenims ir migrantams buvo jėga trukdoma pereiti iš Baltarusijos į Latviją, neleidžiama pateikti prieglobsčio prašymų. Be to, jie buvo verčiami pasirašyti savanoriško grįžimo deklaracijas, laikomi nežmoniškomis sąlygomis miške, sakoma ET pareigūnės laiške, kuris paskelbtas antradienį, bet datuotas liepos 29 d.

Atsižvelgdama į kaltinimų dėl Latvijos pasieniečių neteisėtų veiksmų rimtumą, komisarė ragina Latvijos valdžią kuo greičiau atlikti kruopštų ir nepriklausomą tyrimą, kad galimų pažeidimų kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn.

Pasak D. Mijatovič, nors Latvija susiduria su didelėmis problemomis dėl neteisėto sienos kirtimo, ji kaip ir anksčiau privalo taip saugoti savo sienas, kad nebūtų pažeista Europos žmogaus teisių konvencija.

Praėjusią vasarą dėl Minsko režimo sukeltos migracijos krizės susikomplikavus situacijai pasienyje su Baltarusija, Latvijos vyriausybė pasienio rajonuose paskelbė nepaprastąją padėtį, kuri vėliau ne kartą buvo pratęsta.

Smurtu prieš pabėgėlius Latvijos pareigūnus kaltina ir kai kurie šios šalies žmogaus teisių gynėjai.

Neseniai „Amnesty International“ taip pat paragino Latviją suteikti pagalbą prieglobsčio ieškotojams nepriklausomai nuo to, iš kurios šalies jie atvyko ir kaip kirto valstybės sieną.