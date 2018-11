Projekte numatyta, kad dvigubą pilietybę galėtų turėti Estijoje gimę asmenys, taip pat asmenys, ją turėję iki pilietybės įstatymo priėmimo 1992 metų vasario 26 dieną, tačiau buvę priversti jos atsisakyti, jos netekę arba atsisakę. Jame taip pat siūloma atimti pilietybę iš asmenų, teistų už teroristinius nusikaltimus arba valstybės išdavystę. Numatoma, kad tam tikromis aplinkybėmis pilietybės galėtų netekti asmenys, ją gavę už ypatingus nuopelnus. Estijos vidaus reikalų ministras Andresas Anveltas vyriausybei rekomendavo nepritarti šiam projektui, nes „siūlomoms pataisoms reikia išankstinio išsamaus apsvarstymo ir galimų jų pasekmių analizės“. Ministro nuomone, priėmus šį įstatymą, atsirastų nelygybė tarp asmenų, įgijusių pilietybę gimimo faktu, ir natūralizuotų piliečių. Be to, atimant pilietybę nereikėtų skirti, ar asmuo ją gavo bendrąja tvarka, ar už nuopelnus, sakė A. Anveltas. Jis pridūrė, kad „ir šiandien vyriausybė gali atimti pilietybę iš asmenų, kuriems ji buvo suteikta ne pagal gimimo faktą“. Kaip anksčiau skelbė Estijos žiniasklaidos priemonės ir politologai, leidimas gauti dvigubą pilietybę tik asmenims, atsisakiusiems pilietybės, kurią jie gavo gimę, nulems tai, kad tokios teisės neteks daugiau ketvirtadalio, daugiausia rusakalbių, šalies gyventojų. Jie neturės galimybės laisvai lankytis savo istorinėje tėvynėje.

