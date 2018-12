Aukštesnės instancijos teismas advokatų prašymu panaikino Talino apylinkės teismo nutartį, kuria nurodoma toliau nagrinėti E. Savisaaro bylą. Aukščiausiasis Teismas penktadienį patvirtino teismo sprendimą nutraukti prastai besijaučiančio E. Savisaaro baudžiamąjį persekiojimą. Ši nutartis gali būti apskųsta. E. Savisaaro advokatas Oliveris Naasas pareiškė, kad Talino teismas neatsižvelgė į ekspertų nuomonę apie kaltinamojo sveikatos būklę. Tuo metu Generalinė prokuratūra pabrėžė, kad penktadienį paskelbta teismo nutartimi E. Savisaaras nebuvo išteisintas. „Baudžiamoji byla buvo nutraukta tik vienam kaltinamajam, tai yra, Edgarui Savisaarui. Savisaaras nebuvo išteisintas, o bylos, iškeltos kyšių davimu Edgarui Savisaarui kaltinamiems asmenims, toliau nagrinėjamos“, – pranešė Generalinės prokuratūros atstovai. 2016 metais buvusiam Estijos sostinės merui buvo pareikšti kaltinimai dėl virtinės nusikaltimų, įskaitant valstybės biudžeto lėšų naudojimą savo ir partijos interesais. Taip pat pareikšti kaltinimai dėl pinigų plovimo ir keturių kyšio paėmimo atvejų. E. Savisaaro byla pradėta nagrinėti pernai. Kaltinamajame akte teigiama, kad 2014–2015 metais E. Savisaaras ne kartą gavo neteisėtą atlygį: tiek materialinės naudos, tiek lengvatų, kurių vertė – keli šimtai tūkstančių eurų. Pasak prokurorų, surinkta medžiaga rodo, kad E. Savisaaras tuos kyšius imdavo tiek asmeniškai sau, tiek trečiųjų asmenų naudai. Prokuratūros duomenimis, E. Savisaaras viename iš Šveicarijos bankų slėpė beveik 192 tūkst. eurų, iš kurių maždaug 174 tūkst. eurų jis pervedė į sąskaitą siekdamas nuslėpti neteisėtą pinigų kilmę ir jų tikrąjį savininką. Tyrimas dėl įtariamo pinigų plovimo buvo pradėtas dar 2011 metais, o vėliau sujungtas su byla dėl kyšininkavimo. 2015 metų rugsėjį teismas nušalino E. Savisaarą nuo Talino mero pareigų. Pats E. Savisaaras ne kartą tvirtino, kad yra nekaltas ir kad jam pareikšti įtarimai yra politinio pobūdžio.

